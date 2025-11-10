　
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

搶普發1萬商機！北市消費200元　月月抽台積電股票、週週抽iPhone

▲▼ 蔣萬安「來台北有購嗨！」活動記者會 。（圖／記者徐文彬攝）

▲蔣萬安出席「來台北有購嗨！」活動記者會 。（圖／記者徐文彬攝）

記者鄭佩玟／台北報導

政府普發現金1萬元登記作業持續進行中，台北市政府推出為期近4個月的「來台北有購嗨 消費歡樂抽」抽獎活動，明（11日）起至明（115）年3月8日，只要在台北市店家消費滿200元，就可以獲得1次抽獎機會，最特別的是除了週週抽iPhone手機，更能月月抽台積電股票，12月1日起將開放官網登錄發票或收據，民眾也可以選擇自動匯入雲端發票，活動結束後還將抽出1000萬現金大紅包。

台北市政府今日舉辦「來台北有購嗨 消費歡樂抽」抽獎活動啟動儀式，說明自明天起在台北市的消費發票，只要滿200元就有一次抽獎機會，單筆消費最多獲得100次抽獎機會，於特約店家或旅宿消費更可獲得加倍抽獎機會，自12月1日起登錄，「週週抽iPhone手機，月月抽台積電股票」，將分別於今年12月，明年1、2月各抽1張，總計3張台積電股票。

▲▼ 蔣萬安「來台北有購嗨！」活動記者會 。（圖／記者徐文彬攝）

台北市長蔣萬安致詞時指出，活動有3大亮點，包括時間長、滿200元就有抽獎機會、特約商店抽獎機會翻倍；他指出，活動自明天起跑到明年3月8日「女神節」，期間有耶誕節、跨年、農曆新年、元宵、情人節等，不管自用、送禮，都要到台北市加大力道消費。滿200元就有一次抽獎的機會，獎品好到他都心動。

台灣商圈產業觀光發展聯合總會總會長周水美看好活動，直言抽獎內容讓她很心動，很有機會把國旅的商機留在台北，她還要號召中南部親朋好友到台北消費，預估可為商家提升10到15%的商機。

商業處表示，12月首波抽獎特別加碼抽汽車、跨年煙火房，還有台北市民專屬的加碼抽；活動結束後總抽獎，還有1000萬現金大紅包、高檔電動汽車、NBA賽事雙人來回機票等萬份好禮，台北市民另有獨享的專屬抽好禮，總價值超過3000萬元。

台北市商業處指出，活動累積登錄每達10億元，再加碼抽「美國雙人來回機票」，讓民眾飛向美國親身感受籃球NBA賽事現場；活動串聯雲端發票綁定機制、民眾只需要於活動官網首次登入時，勾選同意串接雲端發票，後續系統會將發票自動匯入參與抽獎，輕鬆參與「來台北有購嗨 消費歡樂抽」消費抽獎活動。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/08 全台詐欺最新數據

407 2 1192 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
LIVE／規模5.3地震「4縣市國家警報響」　氣象署最新說明
快訊／高雄重大火警！寶珠里活動中心陷火海
賓賓哥不忍了！提告圤智雨　恐嚇內容曝光
賭上台大大氣系招牌「台北至少放2天颱風假」：少1天請雞排+珍
高雄規模5.3極淺層地震　氣象署：3天內留意規模5餘震
快訊／高雄規模5.3「極淺層地震」　最大震度4級
快訊／13:00發生有感地震！震度估3級以上
獨／法官認定王文洋滾床20多歲嫩妹　她幫5歲娃認父提10億和

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

鄭麗文拜共諜遭綠嗆「敵我不分」　國民黨：思想不應被打壓

鄭麗文追思共諜　民進黨嗆「敵我不分」：淪統戰幫兇

「拜共諜」惹議　鄭麗文提228和解：歷史不該成政治鬥爭工具

鳳凰颱風逼近台灣！北市影響最大時間出爐　山區陣風恐達10-12級

陸全球通緝沈伯洋　總統府：粗暴行為！中國對台灣沒有任何管轄權

總統府：蕭美琴歐洲議會演說成功有4大意義　中國打壓一樣可克服

搶普發1萬商機！北市消費200元　月月抽台積電股票、週週抽iPhone

相信高雄有公平公正公開初選！　林岱樺：賴清德意志很清楚

籲賴清德說清楚重啟核電時程表　黃國昌：不要再騙台灣人沒缺電

新壽分手費44.3億！李四川曝解約進度　拚黃仁勳明年6月來台動工

歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦

KT巫師啦啦隊李今珠「樂意來台發展」　金海莉喝正宗珍奶超開心

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

驚險！埔里2飛行傘玩家傘具「空中交纏」墜林　1人誤判路線釀禍

檸檬汁喝起來全是奶味？　打去問才知忘加檸檬了XD

太強了！婚禮主持人拋彩帶　天女散花瞬間秒收回

姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

買房別靠感覺了！東森房屋AI超慧選　一鍵挑出你的命定好房

日本拉麵店慘遭熊襲擊！男店員「勇猛狠甩」　滿臉鮮血繼續工作

亞洲首例！46歲男「切半顆心臟」無心跳血壓　台大模擬人工心臟救命

「500姐」騙12年了！一句「少找錢」詐雙北　法官怒批輕罰沒用

韓妞小臉妝2關鍵！光影修容立體輪廓　髮根蓬鬆臉型緊緻自拍不用找角度

綠營將有「更大咖」挑戰蔣萬安　王世堅點名2人

鳳凰颱風撲台　蔣萬安令：停止上班課「及早評估」

國防部臉書突被蘇丹人灌爆　緊急回應了

鳳凰颱風逼近台灣　北市影響最大時間出爐

北市放颱風假？　蔣萬安：評估風勢、雨勢衝擊

海軍包庇離譜飛官！　酒後待命執勤、飛行中離駕駛座

抓包107個帳號「造謠抹黑蕭美琴」　爭議帳號遭肉搜起底

王世堅稱「95％會連任」　蔣萬安1句話回應

謝志偉PO保護蕭美琴維安合照　「為何有此維安？中國要怪自己」

鳳凰颱風撲台　北市府急採強風應變

蔡正元：鄭麗文別自以為是創造兩岸議題　讓民進黨和賴清德笑到喘息

法國BBC報導台灣捐80億歐元？　駐法代表：想像力比巴黎鐵塔還高

蔡英文飛抵柏林　努力深化台歐關係

醫學會遇總統致詞柯文哲怨浪費時間　陳佩琪勸：你現在是他的階下囚

賭上大氣系招牌「台北至少放2天颱風假」

賭上大氣系招牌「台北至少放2天颱風假」

鳳凰颱風已經進入南海，今、明兩日逐漸北轉接近台灣，周三前後可能減弱為輕度颱風。一名台灣大學大氣系的網友發出祭品文，賭上「大氣系的招牌」，預測台北11月12日至14日間，至少會有2天放颱風假，少一天假就請100份雞排+珍奶，如果3天都沒放假，就各請300份。

颱風不影響普發現金首批入帳！估千萬人適用　最快明18：00起跑

颱風不影響普發現金首批入帳！估千萬人適用　最快明18：00起跑

新壽分手費44.3億！　李四川曝解約進度

新壽分手費44.3億！　李四川曝解約進度

鳳凰颱風撲台　蔣萬安令：停止上班課「及早評估」

鳳凰颱風撲台　蔣萬安令：停止上班課「及早評估」

王世堅稱「95％會連任」　蔣萬安1句話回應

王世堅稱「95％會連任」　蔣萬安1句話回應

即／北捷白髮婦暴行再一樁　雨傘毆打博愛座女童被起訴

電線桿基座套3顆輪胎！車行老闆解答放入方式

燒下體刀插背逼跳《心電心》　19歲男遭私刑51小時慘死

震撼！　三上悠亞加盟台籃啦啦隊

颱風假關鍵！　鳳凰陸警預估區域曝

鳳凰大甩尾轉彎逼台　影響時間延後了

那對夫妻妮妮突不適送醫

專訪／炎亞綸曝新動向　斷聯20年好友哭了「默認是鬼鬼」

鳳凰放慢要轉彎了　最快今傍晚海警、明陸警

鳳凰接近「將快速減弱」　最新可能登陸點曝

洪榮宏「隱居豪宅」罕公開破百萬觀看！胡瓜1舉動網讚爆

鳳凰侵襲率「全台上升」　5縣市飆破90%

巴西掃毒上百死「整排屍體」空拍照曝光

鳳凰颱風暴風圈恐掃全台！嘉南侵襲機率衝破8成

鳳凰大甩尾「略過中央山脈」直撲台！他愣：狠角色

歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦

歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦
KT巫師啦啦隊李今珠「樂意來台發展」　金海莉喝正宗珍奶超開心

KT巫師啦啦隊李今珠「樂意來台發展」　金海莉喝正宗珍奶超開心

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

驚險！埔里2飛行傘玩家傘具「空中交纏」墜林　1人誤判路線釀禍

驚險！埔里2飛行傘玩家傘具「空中交纏」墜林　1人誤判路線釀禍

