酒駕6犯辯「趕著回家盡孝」　騎士上訴求情被打臉

記者黃翊婷／綜合報導

鄭姓男子過去有5次酒駕紀錄，今年2月間他第6次酒駕被抓，一審被法官判處有期徒刑7個月，併科罰金2萬元；他提出上訴並表示，事發當日突然接到父親來電說身體不適，才會冒險酒駕，希望法官能考量他的孝心，重新量刑。不過，二審法官並未採信鄭男的說詞，日前裁定駁回，全案確定。

▲鄭男聲稱，自己第6次酒駕是為了趕回家照顧身體不適的父親。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，鄭男今年2月間在新北市三峽區某處飲用米酒，隨後騎車準備返家，途中因為沒打方向燈被警員攔查，進而實施酒測，測得吐氣所含酒精濃度達每公升0.36毫克，明顯酒駕。

鄭男一審被判處有期徒刑7個月，併科罰金2萬元。他提出上訴並表示，事發當日他在山上工作，閒暇時喝了一點酒，本來應該等到酒退了再騎車返家，沒想到父親突然來電告知身體不適，衡量利害關係之後，他決定趕回家送父親去醫院，結果半路被警方攔查，於法而言他確實犯了錯，但希望二審法官能考量到他的孝心，重新量刑。

二審高等法院合議庭認為，經查，鄭男過去已有5次酒駕紀錄，本案是第6次酒駕被抓，顯然之前的法院輕判，他都不知珍惜、警惕，全無悔過之意，害人又害己。

合議庭指出，鄭男在接受警詢、一審及刑事上訴狀中，對於飲酒部分的供述前後不一，一下子說是去山上運動，一下子又聲稱是受朋友邀約、工作閒暇時喝酒；而關於「父親身體不適」的說詞，他也沒有提出相關證據，因此難以採信。

最終，合議庭表示，一審量刑沒有疏漏，也沒有違反比例、平等原則或罪刑相當原則，鄭男上訴請求重新量刑，為無理由，於是裁定駁回，不得上訴。

