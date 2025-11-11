　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

酒駕6犯辯「趕著回家盡孝」　騎士上訴求情被打臉

記者黃翊婷／綜合報導

鄭姓男子過去有5次酒駕紀錄，今年2月間他第6次酒駕被抓，一審被法官判處有期徒刑7個月，併科罰金2萬元；他提出上訴並表示，事發當日突然接到父親來電說身體不適，才會冒險酒駕，希望法官能考量他的孝心，重新量刑。不過，二審法官並未採信鄭男的說詞，日前裁定駁回，全案確定。

▲桃園市劉姓男子去年5月間騎車行經桃園區三民路段，遭後方機車鳴按喇叭，在下個路口等紅綠燈時，劉男強行拔取後方莊姓騎士機車鑰匙還辱罵三字經後離去。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲鄭男聲稱，自己第6次酒駕是為了趕回家照顧身體不適的父親。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，鄭男今年2月間在新北市三峽區某處飲用米酒，隨後騎車準備返家，途中因為沒打方向燈被警員攔查，進而實施酒測，測得吐氣所含酒精濃度達每公升0.36毫克，明顯酒駕。

鄭男一審被判處有期徒刑7個月，併科罰金2萬元。他提出上訴並表示，事發當日他在山上工作，閒暇時喝了一點酒，本來應該等到酒退了再騎車返家，沒想到父親突然來電告知身體不適，衡量利害關係之後，他決定趕回家送父親去醫院，結果半路被警方攔查，於法而言他確實犯了錯，但希望二審法官能考量到他的孝心，重新量刑。

二審高等法院合議庭認為，經查，鄭男過去已有5次酒駕紀錄，本案是第6次酒駕被抓，顯然之前的法院輕判，他都不知珍惜、警惕，全無悔過之意，害人又害己。

合議庭指出，鄭男在接受警詢、一審及刑事上訴狀中，對於飲酒部分的供述前後不一，一下子說是去山上運動，一下子又聲稱是受朋友邀約、工作閒暇時喝酒；而關於「父親身體不適」的說詞，他也沒有提出相關證據，因此難以採信。

最終，合議庭表示，一審量刑沒有疏漏，也沒有違反比例、平等原則或罪刑相當原則，鄭男上訴請求重新量刑，為無理由，於是裁定駁回，不得上訴。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒；飲酒過量，有害健康。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
399 1 7676 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「桃園2百貨」颱風天確實停業！　7年櫃姐感動：有心了
快訊／明晨增至9縣市停班課達標　鳳凰最新風力預測上修
桃園強風「垃圾桶路上跑」！　他急煞車：像飛彈亂竄
李四川或黃國昌都贏蘇巧慧！　趙少康曝白黨內民調
辛龍新歌痛訴喪妻5年心聲！　「瞬間的失去，彷彿是誰突然鬆手」
點名9縣市「周三放颱風假」　沒放請100隻烤雞！店家一早傻住

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

女騎士被菸蒂彈到出言指責　遭惡男打到臉部流血！正義哥相救

颱風天衝漢寶濕地！釣客突意識不清　海巡消防徒步2公里救援

後指部上尉淪共諜！翻拍機密資料撈15萬　檢起訴求從重量刑

酒駕6犯辯「趕著回家盡孝」　騎士上訴求情被打臉

身障協會理事長竟性侵女盲胞　淫喊：你以後一定會回味無窮

瑞港公路預警性封路！設管制站交通錐示警　警籲改道勿擅闖

大門沒鎖損失慘重！台中民宅遭竊25萬財物　2賊畫面曝

房東闖女租客房間抄電表「拍睡顏照」　賠4.5萬換緩刑2年

瞄準街友開帳戶換萬元　無良民宿養套殺騙高額保險金

基隆副市長官邸50年圍牆倒塌！市府封鎖現場　待颱風過後修繕

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

奥迪Q7藏毒拒檢路況不熟亂竄　 闖窄巷硬撞2次電桿棄車逃逸

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

柯基幼犬練習聽指令　哥在一旁偷打Pass幫忙

女騎士被菸蒂彈到出言指責　遭惡男打到臉部流血！正義哥相救

颱風天衝漢寶濕地！釣客突意識不清　海巡消防徒步2公里救援

後指部上尉淪共諜！翻拍機密資料撈15萬　檢起訴求從重量刑

酒駕6犯辯「趕著回家盡孝」　騎士上訴求情被打臉

身障協會理事長竟性侵女盲胞　淫喊：你以後一定會回味無窮

瑞港公路預警性封路！設管制站交通錐示警　警籲改道勿擅闖

大門沒鎖損失慘重！台中民宅遭竊25萬財物　2賊畫面曝

房東闖女租客房間抄電表「拍睡顏照」　賠4.5萬換緩刑2年

瞄準街友開帳戶換萬元　無良民宿養套殺騙高額保險金

基隆副市長官邸50年圍牆倒塌！市府封鎖現場　待颱風過後修繕

《暗黑破壞神IV》11賽季解鎖傳送　跑圖地獄結束階級系統加入

不讓糖尿病找上門！控制血糖日常飲食攻略一次學會

天心50歲了！慶生「合身背心包出細腰」絕美狀態全被拍 私下影片曝

奈及利亞「極端組織」內戰！為爭地盤互殺　至少200人死亡

氣象署啟動飛機追風觀測　提升「鳳凰」預報準確度

近50年首次！　日本擬2026年調漲簽證費

村上隆大弟子Mr.來台開展！高雄限定元素「香蕉眼睛少女」萌翻

快訊／明晨增至9縣市停班課達標　鳳凰最新風力預測上修

颱風天確實停業！全讚爆「桃園2百貨」　7年櫃姐感動：有心了

日本動畫約70%作品「虧損製作」...協會籲改善動畫師工作室待遇

林志玲拆Labubu盲盒　抽到S「想送給朝思暮想的人」

社會熱門新聞

即／鳳凰穿台是否停班課　台南8縣市宣布

燒下體刀插背逼跳《心電心》　19歲男遭私刑51小時慘死

明是否放颱風假　陳其邁：下午2點會議判斷

13歲少女被誘多次開房　只穿內褲衝出求救

盜賣年長里民房產賤賣　三重前里長收押禁見

淫魔教練不只90罪！再爆性侵10球員22次

砸795萬重整豪宅　侯昌明告裝修公司

即／預謀藏匿傅崐萁管家　名律師幫租套房遭起訴

下士自拍害榮譽假取消　8兵圍毆下場曝

即／北捷白髮婦暴行再一樁　雨傘毆打博愛座女童被起訴

馬太鞍溪便道消失　驚悚畫面曝

即／台東台9線1死2傷車禍　休旅車與大貨車碰撞「車頭全毀」

女大生生日趴慘遭壽星性侵！5男同學圍觀不救

獨／王文洋滾床20多歲嫩妹　她幫5歲娃認父吞敗

更多熱門

相關新聞

深夜在家喝酒又外出　BMW女酒駕連撞3車

深夜在家喝酒又外出　BMW女酒駕連撞3車

台中市47歲沈姓女子在家喝酒後，仍執意開車外出，結果今（9）天凌晨2點多行駛東山路時，直到連撞路旁2輛汽車、1輛機車才停車，沈女多處擦挫傷，酒測值超標，詢後依公共危險罪嫌送辦。

酒駕案還在審又被抓毒駕　他求情敗訴

酒駕案還在審又被抓毒駕　他求情敗訴

酒駕撞死騎士逃逸　屏東男遭判刑2年緩刑5年

酒駕撞死騎士逃逸　屏東男遭判刑2年緩刑5年

酒駕撞死人　肇事駕駛竟是戒癮諮商師

酒駕撞死人　肇事駕駛竟是戒癮諮商師

醫師林思宏爭議再+1　燒肉店打人嗆：我禾馨的

醫師林思宏爭議再+1　燒肉店打人嗆：我禾馨的

關鍵字：

酒駕台灣高等法院

讀者迴響

熱門新聞

簡廷芮、王品澔爆私情！粿粿「不當行為」外洩全因人妻大嘴巴

快訊／新北入列！　14縣市風雨今達停班課標準

更／鳳凰今晨登陸！全台停班課一覽

桃園市明停班停課　張善政曝原因被灌爆

快訊／8地區明晨達停班課標準　最新風雨預測出爐

簡廷芮「曖昧王品澔對話證據」被發現

快訊／鳳凰05：30發陸警　今將減弱變輕颱

鳳凰路徑南修穿尾　暴風圈將罩南台

專訪／炎亞綸首揭交往阿本細節　講到內心傷痛眼眶紅了

鳳凰加速「登陸點南修」　影響程度變了

即／鳳凰穿台是否停班課　台南8縣市宣布

台女優認「約砲黃明志」被餵快樂水！

快訊／國泰世越銀行總經理劉俊豪59歲逝世　震驚金融圈

快訊／鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

辛龍復出發誓「不再談戀愛不結婚」

更多

最夯影音

更多
宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊
2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

奥迪Q7藏毒拒檢路況不熟亂竄　 闖窄巷硬撞2次電桿棄車逃逸

奥迪Q7藏毒拒檢路況不熟亂竄　 闖窄巷硬撞2次電桿棄車逃逸

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面