三寶女警騎重機衝向圍觀民眾 後排倒一片...第一時間先看車損挨批

▲蘇州女騎警失誤撞倒圍觀民眾，第一時間竟先看車損。（圖／翻攝魯中晨報，下同）

記者魏有德／綜合報導

江蘇蘇州一名女騎警8日在一場公開活動中，騎著重機進行表演時，因操作失誤直接衝向圍觀民眾，還撞倒第一排的不少人，導致3人受傷，然而，這名騎警在第一時間竟先查看車輛受損狀況，無視倒地民眾，引起輿論撻伐。

《魯中晨報》報導，1月11日，蘇州市公安局交通管理局發佈關於「表演騎警撞倒3名觀眾」的情況通報。通報稱，11月8日14時許，蘇州騎警在公開技能展示時，一隊員因操作失誤擦碰到前排觀看的三名觀眾。事情發生後，涉事隊員未能及時關注被擦碰人員，現場警力第一時間將受傷觀眾送往醫院檢查，並全程做好陪護。

根據民眾拍下的影片顯示，當天是一場警民互動的活動，一排騎著重機的騎警從觀眾前以慢速通過，展現操控力。不過，這名女騎警疑似油門催太大力，使得龍頭把控不穩，直接朝向觀眾衝去，擦撞倒第一排觀眾後，再跌跌撞撞地朝前滑行並倒地。

此時，這名騎警無視身後已有數名觀眾倒地，甚至有年紀較小的孩子也被撞到，只見她僅關心車損狀況，對於剛發生的操作失誤全無同理心，她的行為在影片傳開後，遭到輿論批評。

事件發酵後，蘇州市公安局交通管理局緊急發出通報致歉，通報稱，相關負責人與涉事騎警已前往醫院與傷者家中致歉並妥善處理後續賠償事宜。警方表示，將深刻吸取教訓，加強人員技能訓練與活動安全管理，避免類似事件重演。