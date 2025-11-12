快訊／彰化文雅畜牧場雞蛋複檢芬普尼仍超標　縣府重罰12萬

▲彰化文雅畜牧場雞蛋因芬普尼超標，調查釐清汙染源。（圖／縣府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣埤頭鄉「文雅畜牧場」雞蛋因含有芬普尼，遭全面預防性下架15萬顆雞蛋並停止出貨，為了釐清汙染源進行複檢11日晚間出爐，雞蛋與羽毛檢體再度檢出芬普尼及其代謝物。縣府不敢大意，立即啟動緊急應變機制，除了對該場實施全面移動管制，更封存所有禽蛋，並加重開罰12萬元，要為民眾食安嚴格把關。

這起事件起因於文雅畜牧場先前被檢出芬普尼陽性反應，由於污染源一直無法確定，食藥署在11月10日明確指示，在疑慮未消除前，必須全面停止該場雞蛋出貨，並要求每日檢驗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲彰化文雅畜牧場雞蛋因芬普尼超標，停止出貨。（圖／民眾提供）

為調查汙染源的肇因，動防所與農業處畜產科於10日再次前往採集場內雞蛋共9件45顆(包含11/7至11/10逐日生產之雞蛋共4件及畜舍內第1、2、4、5、6列雞籠雞蛋共5件)、雞隻飲水2瓶、飼料2件、土壤檢體1件及羽毛檢體1件送中央畜產會檢驗。11月11日再次赴該場採集雞隻內臟（肝、腎）、肌肉、脂肪及蛋品樣品，送中央畜產會檢驗11月10日所送檢體結果於11日晚間完成，結果顯示1件雞蛋檢體檢出芬普尼代謝物0.03ppm，羽毛檢體檢出芬普尼0.27ppm及其代謝物0.13ppm，其餘檢體均為零檢出。

▲彰化文雅畜牧場驗出雞蛋含芬普尼，停止出貨調查中。（圖／彰化縣政府提供）

縣府在接到報告後立即採取四大緊急措施：第一，對該蛋雞場持續執行移動管制，正式開立禁止移動管制通知書，嚴禁任何蛋品和雞隻運出場外，每天派員清點雞蛋數量並全數封存。第二，由於該場持續出現芬普尼污染，動防所將依違反《動物用藥品管理法》加重裁處12萬元罰鍰。第三，在管制期間，動防所將持續採樣檢測雞隻與蛋品，直到檢驗結果確認安全無虞，並通報中央獲得同意後，才會解除移動管制。第四，縣府將持續與中央衛生及農業單位保持密切聯繫，遵循各項指引，落實後續監管與防範工作。

▲彰化文雅畜牧場驗出雞蛋含芬普尼，停止出貨調查中。（圖／彰化縣政府提供）

彰化縣政府再次鄭重提醒所有業者，芬普尼是絕對禁止使用於蛋雞的藥品，一旦查獲違規，將依照《動物用藥品管理法》第40條之1第1項規定，處以新台幣6萬元以上、30萬元以下罰鍰。縣府呼籲業者務必遵守動物用藥規範，千萬不要使用來路不明的動物用藥，共同維護禽蛋品質與國人食用安全。