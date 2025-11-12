日本旅遊變貴了！政府擬「調漲出國稅」　外籍旅客多付2000日圓

▲日本京都祇園花見小路湧入許多遊客。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

日本政府正研議調高「國際觀光旅客稅」（出國稅），並計劃將新增稅收用於應對「觀光公害」問題。由於該稅項同樣適用於日本人，為避免影響國民出國旅遊意願，政府同時考慮大幅下調護照發行手續費，以作為平衡措施。

出國稅擬從1000漲至3000日圓 作為觀光對策財源

根據《每日新聞》報導，日本政府已著手討論2026年度稅制改革方案，研議調高現行每人1000日圓（約台幣201元）的出國稅；該稅自2019年設立，2023年度共徵得399億日圓稅收。

首相高市早苗先前在自民黨總裁選舉辯論會上就曾表示，希望將出國稅提高到3000日圓（約台幣603元），並用來推動必要政策。

官方指出，調漲後的稅收將主要用於改善交通壅塞、旅客違規行為等觀光過度問題，並強化地方觀光管理與基礎設施。

政府擬調降護照手續費 盼減輕日本人負擔

由於出國稅也適用於日本國民，外界擔憂調漲可能讓民眾減少海外旅行。政府因此提出配套方案，考慮利用部分新增稅收補貼，降低護照發行手續費。

目前10年期護照的線上申請費用為1萬5900日圓（約台幣3200元），其中約1萬日圓（約台幣2010元）用於海外日本人保護。若方案通過，發照費用可望最多下調約1萬日圓。

外國旅客負擔同步提高 簽證與免稅制度也將調整

除了出國稅，日本政府也計劃在明年度內調高訪日外國人的簽證（Visa）申請費，幅度將比照歐美標準，這將是自1978年以來首次調整。

同時，為防止外國人轉售免稅商品牟利，政府將改變現行制度，改為出境時「在機場退還免稅額」的方式，以強化監管。

對外國旅客增加費用的措施雖有助於抑制觀光公害，但也可能影響旅遊人潮。政府內部已有聲音指出，「必須兼顧外國旅客與觀光業者的負擔」，強調應謹慎討論相關政策，避免衝擊觀光產業。