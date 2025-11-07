　
社會 社會焦點 保障人權

聯手史瓦帝尼防洗錢反資恐　調查局簽第63份協定深化國際合作

▲▼調查局局長陳白立（右）與史瓦帝尼王國金融情報中心局長Babhekile Gugu Matsebula女士（左），6日代表兩國簽署金融情資交換合作協定，共同防制洗錢、打擊資恐與資助武器擴散。（圖／調查局提供）

▲調查局局長陳白立（右）與史瓦帝尼王國金融情報中心局長Babhekile Gugu Matsebula女士（左），6日代表兩國簽署金融情資交換合作協定，共同防制洗錢、打擊資恐與資助武器擴散。（圖／調查局提供）

記者黃哲民／台北報導

國際反洗錢組織艾格蒙聯盟本月（11月）10日起，將在台北連辦3天虛擬資產研討會，我方促成尚非艾格蒙會員的友邦史瓦帝尼王國受邀與會，史瓦帝尼代表團提前抵台，並與法務部調查局簽署情資交換合作協定，共同防制洗錢、打擊資恐與資助武器擴散。

這份「關於涉及洗錢、相關前置犯罪、資助恐怖主義及資助武器擴散金融情資交換合作協定」，由調查局局長陳白立代表我方，昨（6日）在調查局與史瓦帝尼王國金融情報中心EFIC局長Matsebula女士共同簽署。

現場並有我國外交部亞西及非洲司司長顏嘉良、法務部國際及兩岸法律司司長孟玉梅、行政院洗錢防制辦公室執行秘書羅韋淵，以及史瓦帝尼駐台大使館參事Nontokozo Shongwe-Tsabedze女士等貴賓，見證兩國雙邊合作重要時刻。

▲▼調查局局長陳白立（右）與史瓦帝尼王國金融情報中心局長Babhekile Gugu Matsebula女士（左），6日代表兩國簽署金融情資交換合作協定，共同防制洗錢、打擊資恐與資助武器擴散。（圖／調查局提供）

▲調查局與史瓦帝尼王國金融情報中心共同簽署合作備忘錄與會人員合影（圖／調查局提供）

陳白立表示，與史瓦帝尼的合作協定，是調查局和外國金融情報中心所簽署的第63份合作備忘錄或協定，調查局去年（2024年）1月起，透過我國駐史瓦帝尼王國大使館協助，由洗錢防制處與史瓦帝尼EFIC密切聯繫、深入交流技術支援、教育訓練等議題，並協助史國申請加入艾格蒙聯盟（Egmont Group）。

陳白立指出，經我方促成，艾格蒙聯盟訓練中心特別邀請尚非會員的史瓦帝尼EFIC，派員出席下周一（11日）起連續3天，在台北舉辦的虛擬資產研討會，也促成本次簽署合作協定，建立兩國更快速、安全的情資交流管道，共同提升防制跨境金融犯罪與偵查不法資金流向的能力。

率團訪台的Matsebula局長致詞表示，史瓦帝尼EFIC（Eswatini Financial Intelligence Centre）的任務，是防範國內外金融系統遭犯罪者濫用，除受理、分析與分送情報，也是非金融事業或人員的監理機關。史國洗錢高風險犯罪包括毒品販運、詐欺、逃漏稅及貪瀆等，近年走私及虛擬資產犯罪趨勢也開始增加。

▲▼調查局局長陳白立（右）與史瓦帝尼王國金融情報中心局長Babhekile Gugu Matsebula女士（左），6日代表兩國簽署金融情資交換合作協定，共同防制洗錢、打擊資恐與資助武器擴散。（圖／調查局提供）

▲調查局局長陳白立（右）與史瓦帝尼王國金融情報中心局長Babhekile Gugu Matsebula女士（左），6日代表兩國簽署金融情資交換合作協定，共同防制洗錢、打擊資恐與資助武器擴散。（圖／調查局提供）

Matsebula局長指出，史瓦帝尼與台灣關係緊密，犯罪集團網絡也可能橫跨兩國，希望藉由本次簽署協定，加速雙方交換金融情資，協助偵辦洗錢、資恐與資武擴相關案件，也期盼未來與調查局持續合作教育訓練。

史瓦帝尼代表團先前已參訪台灣證券交易所、台灣集中保管結算所，了解我國金融監理與防制洗錢、打擊資恐及資武擴的現況，簽署合作協定儀式結束後，雙方隨即業務座談，針對AI應用、資訊交流平台公私協力機制，以及金融情資分析等議題交換意見。

調查局強調，台灣積極參與全球犯罪防制體系、貢獻國際社會，調查局未來仍將持續深化與國際夥伴交流與協作，強化區域及全球的安全執法情報合作。

11/05 全台詐欺最新數據

481 2 6583 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

聯手史瓦帝尼防洗錢反資恐　調查局簽第63份協定深化國際合作

獨／高雄國二轉學生持球棒返校復仇！阿嬤全程陪同　家長恐慌

聯手史瓦帝尼防洗錢反資恐　調查局簽第63份協定深化國際合作

獨／高雄國二轉學生持球棒返校復仇！阿嬤全程陪同　家長恐慌

伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？

即／太子集團「豪宅管家」30萬交保　北檢將提抗告

台北地檢署偵辦太子集團詐騙洗錢案，查出台籍幹部凃又文負責管理和平大苑等重要資產，與集團高層聯繫頻繁，還涉嫌幫忙脫產躲避查扣，因此以勾串、滅證之虞向法院聲押禁見，結果被法官裁定交保30萬元，北檢7日表示將提抗告。

豪宅管委會通知檢方要查　太子集團藏豪車先衝君悅

即／太子集團第2人　邱子恩助藏8.5億名車羈押禁見

太子集團「爆乳特助」已當媽了！本尊一夜全關

太子集團9億遭私吞　陳志派3親信來台接管

伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？

陶晶瑩模仿粿王「好好玩喔」曖昧對話　批她：吃人夠夠！..想找范姜上節目聊

舒華飲料「最愛半ㄊㄢˊ全冰」　講完糗要林柏宏幫報正音班XD

不滿北市府拒發現金！綠擱置總預算　蔣萬安嗆：用老本發不合理

補充保費恐衝擊股市　石崇良坦言「沒問金管會」：不認為影響多大

