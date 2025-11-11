　
蜜蜂長著惡魔角！澳洲發現新本土物種　命名靈感「跟追劇有關」

▲▼蜜蜂長著惡魔角！澳洲發現新本土物種　命名靈感「跟追劇有關」。（圖／翻攝pensoft.net）

▲澳洲發現的新品種蜜蜂，雌蜂頭上長著「惡魔角」。（圖／翻攝pensoft.net，下同。）

記者吳美依／綜合報導

澳洲科學家在西澳金礦區（Goldfields）發現新的「本土蜜蜂」，因為雌蜂頭部長著惡魔一般的角，加上科學家當時正在觀賞Netflix影集《魔鬼神探》，而獲得靈感命名為「路西法蜜蜂」（Megachile Lucifer）。

BBC、衛報報導，科廷大學（Curtin University）11日宣布這項新發現，研究成果已刊登在期刊《膜翅目研究期刊》（Journal of Hymenoptera Research）

2019年，研究團隊在距離珀斯（Perth）東方470公里的布雷默山脈（Bremer Ranges）調查瀕危野花時，意外發現這種獨特昆蟲，也是該蜜蜂族群20年來首次發現的新成員。

▲▼蜜蜂長著惡魔角！澳洲發現新本土物種　命名靈感「跟追劇有關」。（圖／翻攝pensoft.net）

研究團隊推測，只有雌蜂身上長出「非常獨特的突出小角」，可能用於防禦機制、採集花粉花蜜、蒐集樹脂等築巢材料。他們呼籲把蜜蜂發現地及瀕危野花所在地正式劃為保護區，避免遭到干擾與破壞。

發現新物種時，研究第一作者普倫德加斯特博士（Dr Kit Prendergast）正在觀賞《魔鬼神探》，並且成為主角路西法的忠實粉絲。她指出，路西法在拉丁文中意為「帶來光明的人」，除了與蜜蜂獨特的邪惡外表完美契合，也象徵著替原生種蜜蜂保育和瀕危植物授粉研究帶來曙光，「是個毋庸置疑的選擇」。

