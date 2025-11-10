19歲女兒出國玩丟命！　父母痛訴「政府擺爛」沒人負責：千萬別去

▲ 比安卡和荷莉雙雙喪命。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

澳洲2名年輕女子去年11月赴寮國旅遊勝地萬榮（Vang Vieng）時，不慎喝下甲醇身亡，悲劇將滿周年之際，死者家屬出面痛批寮國政府，呼籲民眾將這個國家從旅遊清單中剔除。

根據《澳洲新聞網》，同為19歲的好友荷莉．莫頓-鮑爾斯（Holly Morton-Bowles）和比安卡．瓊斯（Bianca Jones）當時入住Nana Backpackers民宿，與其他4名遊客皆因誤喝假酒導致甲醇中毒身亡。甲醇是無色無味的毒性物質，只要攝入25毫升便可能致命。

荷莉的父親肖恩（Shaun Bowles）和母親薩曼莎（Samantha Morton）接受《先驅太陽報》訪問時悲憤指控，「我們認知到寮國政府有多腐敗和無能，沒有任何證據顯示他們在進行調查。我們希望澳洲人將這個國家從願望清單中刪除，在那裡你的生命一文不值。」

比安卡的父母馬克和蜜雪兒．瓊斯（Mark and Michelle Jones）也指出，「至今沒有任何個人或組織被追究責任」，「這些無辜年輕女性的死亡似乎被遺忘了，被置之不理，懸而未決。」

維多利亞州州長艾倫（Jacinta Allan）坦言，家屬的挫折感「非常真實」，因為寮國調查「沒有任何進展」。

日前播出的新聞節目《60分鐘》（60 Minutes）公開兩對父母的訪談，而記者布朗（Tara Brown）透露，寮國駐澳大使拒絕回應媒體詢問，當局也拒絕與罹難者家屬會面。寮國政府雖曾在信函中表達「深切哀悼」並承諾調查，實際行動卻寥寥無幾。