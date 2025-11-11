鳳凰越來越弱「雙北明放颱風假？」一票搖頭：機率是0%

▲鳳凰颱風衛星雲圖。（圖／翻攝自中央氣象署）



記者施怡妏／綜合報導

颱風「鳳凰」來勢洶洶，北台灣將降下驚人雨量，不過雙北僅部分區域停班課，目前也已減弱為輕度颱風。有網友仍期待明（12）日可以放颱風假，好奇問「禮拜三北北基放假的機率是多少？」對此，一票網友搖頭嘆，「0，早點睡比較實在」、「問就是沒有」。

鳳凰颱風持續接近，中央氣象署今天上午11時30分持續發布海上陸上颱風警報，過去3小時颱風強度維持不變，但路徑略微南修，預計暴風圈觸陸時間點延後至明天清晨，並於傍晚至晚間從高屏登陸，周四從台東出海。

有網友在PTT發文，本來以為鳳凰很強，結果現在變成輕颱，還有機會變成低氣壓，「我看連高雄要放假都有困難，更不用說雙北了」。此外，也有網友在Threads發文，「禮拜三北北基放假的機率有多少？」

不過，一票人對放假不抱希望，「都變輕颱了，還想放假」、「還是認命上班吧」、「找在陽明山上班的公司就可以放」、「禮拜二都不放了，不用想禮拜三會放了」、「颱風減弱+預估更南偏南，台北禮拜三不會放了」、「中脈哥會給他最後一擊」、「過山就GG了吧」。

鳳凰颱風持續接近，中央氣象署下午2時30分持續發布海上陸上颱風警報，颱風過去3小時強度已略為減弱，未來半徑也有縮小趨勢，預計明天傍晚至晚間從高屏登陸，期間可能快速減弱為熱帶性低氣壓，周四清晨從台東出海。

依《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，預報颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時；或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（台北市等部分縣市不分平地山區均為350毫米），且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。但是否停班停課，由各縣市政府自行決定。