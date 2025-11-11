　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

鳳凰越來越弱「雙北明放颱風假？」一票搖頭：機率是0%

▲鳳凰颱風衛星雲圖。（圖／翻攝自中央氣象署）

▲鳳凰颱風衛星雲圖。（圖／翻攝自中央氣象署）

記者施怡妏／綜合報導

颱風「鳳凰」來勢洶洶，北台灣將降下驚人雨量，不過雙北僅部分區域停班課，目前也已減弱為輕度颱風。有網友仍期待明（12）日可以放颱風假，好奇問「禮拜三北北基放假的機率是多少？」對此，一票網友搖頭嘆，「0，早點睡比較實在」、「問就是沒有」。

鳳凰颱風持續接近，中央氣象署今天上午11時30分持續發布海上陸上颱風警報，過去3小時颱風強度維持不變，但路徑略微南修，預計暴風圈觸陸時間點延後至明天清晨，並於傍晚至晚間從高屏登陸，周四從台東出海。

[廣告]請繼續往下閱讀...

有網友在PTT發文，本來以為鳳凰很強，結果現在變成輕颱，還有機會變成低氣壓，「我看連高雄要放假都有困難，更不用說雙北了」。此外，也有網友在Threads發文，「禮拜三北北基放假的機率有多少？」

不過，一票人對放假不抱希望，「都變輕颱了，還想放假」、「還是認命上班吧」、「找在陽明山上班的公司就可以放」、「禮拜二都不放了，不用想禮拜三會放了」、「颱風減弱+預估更南偏南，台北禮拜三不會放了」、「中脈哥會給他最後一擊」、「過山就GG了吧」。

鳳凰颱風持續接近，中央氣象署下午2時30分持續發布海上陸上颱風警報，颱風過去3小時強度已略為減弱，未來半徑也有縮小趨勢，預計明天傍晚至晚間從高屏登陸，期間可能快速減弱為熱帶性低氣壓，周四清晨從台東出海。

依《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，預報颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時；或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（台北市等部分縣市不分平地山區均為350毫米），且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。但是否停班停課，由各縣市政府自行決定。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
399 1 7676 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「雙北明放颱風假？」一票搖頭：早點睡比較實在
快訊／名醫江漢聲遭持刀攻擊！　輔大醫院聲明揭傷勢
快訊／輔大醫院名醫江漢聲遭砍！　診間濺血
快訊／明10縣市達停班課標準　最新風雨預測出爐
大里人嗨翻！「豪華影城」確定進駐　終結電影沙漠
林心如國中制服照曝光！「同框大咖男神」：有人認得出來嗎

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台鐵光復隧道北口淹水退了　「鳳林=瑞穗」下午4點起恢復行駛　　

出國被店員一眼認出「是台灣人」！　一票人都遇過：有特別氣息

2公路豪雨災阻或封閉　馬太鞍溪便道搶通時程未定

桃鐵地下化「3永久站」還沒發包　內壢臨時軌明年起2階段切換

快訊／明天10縣市達停班課標準　最新風雨預測出爐

等到了！大里人嗨翻「豪華影城」確定進駐　終結電影沙漠

台中粥店「老鼠掉進鍋」！員工喊沒看過…現場抓包廚具下擺黏鼠板

鳳凰越來越弱「雙北明放颱風假？」一票搖頭：機率是0%

北北基桃不同調「桃園獨放假」！黃瓊慧挺：請市長每次都這樣

15萬顆毒雞蛋怕爆！婆媽狂問「市場散裝怎麼辦？」　資深菜販解答

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

奥迪Q7藏毒拒檢路況不熟亂竄　 闖窄巷硬撞2次電桿棄車逃逸

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

李光洙.金宇彬墨西哥變「殺價Boy」　賣慘喊窮...被拒絕：我也是！XD

傲嬌柴柴一擦腳就低吼　見主人怒喊不擦秒妥協

台鐵光復隧道北口淹水退了　「鳳林=瑞穗」下午4點起恢復行駛　　

出國被店員一眼認出「是台灣人」！　一票人都遇過：有特別氣息

2公路豪雨災阻或封閉　馬太鞍溪便道搶通時程未定

桃鐵地下化「3永久站」還沒發包　內壢臨時軌明年起2階段切換

快訊／明天10縣市達停班課標準　最新風雨預測出爐

等到了！大里人嗨翻「豪華影城」確定進駐　終結電影沙漠

台中粥店「老鼠掉進鍋」！員工喊沒看過…現場抓包廚具下擺黏鼠板

鳳凰越來越弱「雙北明放颱風假？」一票搖頭：機率是0%

北北基桃不同調「桃園獨放假」！黃瓊慧挺：請市長每次都這樣

15萬顆毒雞蛋怕爆！婆媽狂問「市場散裝怎麼辦？」　資深菜販解答

丟丟妹遭詐騙集團冒用身分！「AI假影片瘋傳」連親爸都受騙　親上火線喊話

瑞士新景點！空中步道飽覽群峰　搭電梯登頂俯瞰冰川、阿爾卑斯山

冬盟旅日巨人投手黃錦豪因傷退賽　平鎮同窗對決許庭綸破局

萬海Q3EPS4.15元季增3.77元　看好第四季亞洲線旺季與中美關稅利多

恐怖法國怪物又來了！　溫班亞瑪再寫NBA史上首見超神紀錄

陌生男跳上機車後座熊抱性騷！女驚嚇棄車落跑　判決出爐

乾杯集團再推新品牌　「牛舌佑介」12/21進駐台北統一時代百貨

台鐵光復隧道北口淹水退了　「鳳林=瑞穗」下午4點起恢復行駛　　

普丁身體亮紅燈？右手「腫如麵包」狂炸青筋　詭異照瘋傳

6公尺麵包超人現身東門城　「新竹冬日童樂會」邀親子共遊

【心臟爆擊】媽剛打開門就被2狗輪流撒嬌 激動搖尾超可愛XD

生活熱門新聞

快訊／新北入列！　14縣市風雨今達停班課標準

更／鳳凰今晨陸警！全台停班課一覽

快訊／明晨增至9縣市停班課達標　鳳凰最新風力預測上修

快訊／8地區明晨達停班課標準　最新風雨預測出爐

桃園市明停班停課　張善政曝原因被灌爆

快訊／明天10縣市達停班課標準　最新風雨預測出爐

點名9縣市「周三放颱風假」沒放請100隻烤雞！店家一早傻住了

鳳凰颱風路徑南修　明天延後至傍晚登陸高屏地區

快訊／鳳凰05：30發陸警　今將減弱變輕颱

鳳凰路徑南修穿尾　暴風圈將罩南台

鳳凰加速「登陸點南修」　影響程度變了

快訊／鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

鳳凰來襲！半個台灣紫爆「結界再次展開」　萬人洗版

雙北正常上班　桃園人冒風雨「6點出門」崩潰

更多熱門

相關新聞

鳳凰襲台馬太鞍溪暴漲　水利署搶險導水畫面曝光

鳳凰襲台馬太鞍溪暴漲　水利署搶險導水畫面曝光

鳳凰颱風襲台，馬鞍溪暴漲，包括花蓮縣萬榮鄉明利村等地淹水，經濟部水利署今（11）日指出，水利署署長林元鵬第一時間立即趕赴現場瞭解狀況，並指揮相關人員緊急處置，昨晚主要進行馬太鞍溪左岸堤頂以及明利社區道路淤泥清除工作，今（11日）晨已進場搶險進行導水，以鼎塊積極進行相關防堵措施，防止河水溢出後進入市區。

北北基桃不同調「桃園獨放假」！黃瓊慧逆風挺

北北基桃不同調「桃園獨放假」！黃瓊慧逆風挺

颱風來襲！屏東漂流木自由撿拾公告即刻失效

颱風來襲！屏東漂流木自由撿拾公告即刻失效

賴清德提醒花蓮縣團隊「每次災害要強化應變能力」

賴清德提醒花蓮縣團隊「每次災害要強化應變能力」

鳳凰襲菲律賓「增至18死」！連2強颱重創

鳳凰襲菲律賓「增至18死」！連2強颱重創

關鍵字：

颱風北台灣放颱風假雨量停課

讀者迴響

熱門新聞

簡廷芮、王品澔爆私情！粿粿「不當行為」外洩全因人妻大嘴巴

快訊／新北入列！　14縣市風雨今達停班課標準

更／鳳凰今晨陸警！全台停班課一覽

快訊／明晨增至9縣市停班課達標　鳳凰最新風力預測上修

快訊／8地區明晨達停班課標準　最新風雨預測出爐

桃園市明停班停課　張善政曝原因被灌爆

簡廷芮「曖昧王品澔對話證據」被發現

快訊／明天10縣市達停班課標準　最新風雨預測出爐

點名9縣市「周三放颱風假」沒放請100隻烤雞！店家一早傻住了

專訪／炎亞綸首揭交往阿本細節　講到內心傷痛眼眶紅了

鳳凰颱風路徑南修　明天延後至傍晚登陸高屏地區

快訊／鳳凰05：30發陸警　今將減弱變輕颱

鳳凰路徑南修穿尾　暴風圈將罩南台

鳳凰加速「登陸點南修」　影響程度變了

冬眠失敗　北海道熊「闖屋吞嬰」釀4死

更多

最夯影音

更多
宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊
2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

奥迪Q7藏毒拒檢路況不熟亂竄　 闖窄巷硬撞2次電桿棄車逃逸

奥迪Q7藏毒拒檢路況不熟亂竄　 闖窄巷硬撞2次電桿棄車逃逸

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面