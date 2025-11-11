財神爺點名！3星座本周正、偏財全面爆發　投資「買啥都賺」

▲3個星座本週不僅有正財入帳，橫財也跟著滾滾來。（示意圖／CTWANT）

本週財神爺點名了！《搜狐網》運勢專欄透露，3個星座本週開始財運全面爆發，不僅有正財入帳，橫財也跟著滾滾來，建議這些朋友們趕緊準備好錢包，馬上就要裝滿鈔票了！

水瓶座：創意變現賺大錢，收入翻倍

水瓶座本週的創意特別值錢！可能是設計方案被採用拿到高額設計費，或是文章爆紅獲得巨額流量分成，也可能是發明被投資人看中得到投資。如果有做自媒體、電商、設計等副業，會迎來爆發期，收入可能超過主業工資，大賺一筆。

水瓶座本週投資運也特別好，買什麽都能漲，股票、基金、數字貨幣全都在賺錢，建議大膽投資，肯定能賺到錢。此外，有些水瓶座可能還會中獎，運氣好到爆！如果有合夥做生意或參與投資項目，本週也會收到分紅。更厲害的是，本週還會有人找上門合作新項目，不妨認真考慮。

射手座：貴人送財運氣爆棚，賺錢像撿的

射手座本週的貴人運特別旺！會有人主動介紹賺錢機會，可能是和朋友一起做項目，也可能是有人介紹高薪工作。本週可能拿到大額提成或項目獎金，數字比預期的多很多。也可能收到老闆的特別獎勵。有些射手座可能會收到加薪通知，工資直接漲了一大截。

偏財運方面，射手座本週會有意外之財，可能中獎或收到意外退款，也可能有人突然歸還舊帳。這些錢來得毫無預兆，建議多試試手氣，買買彩券、參加抽獎，說不定一舉中大獎。此外，射手如果有投資股票、基金或房產，本週會發現漲了不少，帳面資產增值明顯。更神奇的是，射手本週投資眼光特別準，買什麽都能賺，簡直像開了掛！

雙魚座：偏財正財全都旺，錢包要爆炸

雙魚座本週的財運全面爆發！正財方面，工作收入會增加，可能拿到提成、獎金或者績效獎。有些雙魚座可能會接到高薪的私活，一單就能賺好幾萬。也可能收到客戶的感謝費或禮金。

偏財運部分，雙魚座本週運氣特別好，買彩票容易中獎、參加抽獎必中獎、投資理財也能賺錢，建議大膽投資。此外，雙魚本週會有各種意外進帳，可能是版權收益、多年前的分紅、忘記的退款，還可能收到一筆大額禮金或者贈與。雙魚座如果有做創作，本週的作品會特別受歡迎，帶來可觀的收益。

