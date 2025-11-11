　
3C家電

手機快充比較傷電池？　YTR實驗半年結果超驚訝

記者葉國吏／綜合報導　

手機快充幾乎已經成為標準配備，不過充電速度是否會影響電池壽命？知名YouTube頻道HTX Studio最近分享了一項耗時6個月的實驗，結果令人驚訝。

▲▼YTR測試快充是否比較傷電池。（圖／翻攝YouTube／HTX Studio）

▲YTR測試快充是否比較傷電池。（圖／翻攝YouTube／HTX Studio，下同）

根據科技網站macrumors報導，HTX Studio的團隊以6支iPhone 12作為測試樣本，建立了一個自動化系統，讓手機電量從5%充到100%，如此反覆進行500次循環。其中3支手機使用快充，另外3支採用慢充。除此之外，還有一組iPhone採用了「區間充電法」，電量始終保持在30%至80%之間。這樣的測試方式，清楚地模擬了不同充電習慣可能帶來的影響。

在測試結束後，團隊檢測了所有iPhone的電池容量。結果顯示，快充在500次充電循環後對電池壽命的損耗幾乎是微不足道的，而透過區間充電方式，雖然有助於延緩電池老化，但實際差距並不顯著。這些數據推翻了不少人對快充會加速電池損耗的擔憂，也讓充電習慣的迷思有了新的答案。

▲▼YTR測試快充是否比較傷電池。（圖／翻攝YouTube／HTX Studio）

HTX Studio的結論相當簡單：最好的充電方式就是按照自己平常的使用需求來決定。他們建議，不需要因為擔心微乎其微的電池損耗而過度焦慮。無論是快充還是慢充，重點還是讓手機在生活中為你提供便利，而非成為你的負擔。

11/08

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

