印度汽車爆炸案查獲大量爆裂原料　至少8死24傷

▲印度北部大城德里（Delhi）著名地標「紅堡」（Red Fort）周邊一座地鐵站的附近發生汽車爆炸事件。（圖／路透社）

記者葉國吏／綜合報導

印度德里著名景點紅堡（Red Fort）周邊發生一起汽車爆炸，地點靠近地鐵站一號出口。事件導致至少8人喪生、24人受傷，場面混亂。目前，警方仍在調查爆炸原因，尚未確認是否與炸彈有關。多地因此進入高度警戒。

爆炸發生於晚間近7時，紅堡附近一輛汽車在紅燈前突然爆炸，引發大火，車內疑有2至3人。爆炸波及周邊多部車輛，造成6輛轎車起火。消防隊迅速出動，火勢在約7時30分左右得到控制。德里警方指出，現場尚無炸彈痕跡，也未發現可疑物品，但鑑識人員已展開樣本採集。印度國家調查局（NIA）也介入調查，初步未找到任何碎片或化學殘留物。

此外，今天稍早時，警方在法里達巴德（Faridabad）進行突襲，逮捕了一名嫌疑人，並在其租屋內查獲大量危險物品，包括爆炸物原料和武器。據《今日印度》（India Today）報導，現場繳獲了360公斤硝酸銨及2500公斤其他化學物質，一把AK-47步槍及彈匣，還有定時裝置等。消息透露，這些物品足以製造多個爆炸裝置，可能被用於大規模攻擊。

爆炸案發生後，德里首都圈（NCR）、孟買（Mumbai）、加爾各答（Kolkata）等地已提高警戒，北方邦（Uttar Pradesh）及哈雅納邦（Haryana）也正密切關注局勢。目前，警方和調查人員正努力釐清爆炸是否與稍早查獲的危險物品有關，事件仍待進一步調查。