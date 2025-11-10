　
生活 生活焦點

鳳凰來襲！玉山國家公園全面禁止入園　77登山隊268人已下山

▲玉山國家公園公告禁止入園，圖為薇帕颱風期間造成主峰線步道約4.1公里處的27、28號棧橋損毀。（圖／資料照片，翻攝「玉山國家公園」臉書粉專）

▲玉山國家公園已公告禁止入園，圖為薇帕颱風期間造成主峰線步道約4.1公里處的27、28號棧橋損毀。（圖／資料照片，翻攝「玉山國家公園」臉書粉專）

記者高堂堯／南投報導

據中央氣象署資料，鳳凰颱風於今日下午5時的中心位置在北緯18.0 度、東經 118.6 度，即在鵝鑾鼻的南南西方約490公里之處，持續以每小時13公里速度、向北北西轉北進行，恐將侵台；玉山國家公園已公告自今日下午5時30分起，全面禁止本園生態保護區之入園活動。

玉山國家公園管理處表示，依《國家公園法》第19條、《災害防救法》公告事項如下：
一、中央氣象署發布鳳凰海上颱風警報，本處自114年11月10日17時30分起，全面禁止入園活動；
二、颱風警報發布，公告禁止入園期間，原已核發之入園許可證，依「進入玉山、太魯閣、雪霸國家公園生態保護區申請許可作業須知」第5點、玉山國家公園「生態保護區管制要點」第8點及「申請進入玉山國家公園生態保護區許可注意事項」第20點第1項第5款之規定，於該期間失效；欲再進入本區時須重新申請；颱風警報解除後，視災害復原情形，另公告恢復入園活動日期。

玉山國家公園管理處統計，截至今天晚間6時37分許，原計入山案件共81隊、286人，已有77隊、268人下山，有2隊14人正在下山途中，2隊4人則於山區安全住宿。

▲玉山國家公園公告自11月10日17時30分起全面禁止該園生態保護區之入園活動。（圖／翻攝「玉山國家公園」臉書粉專）

▲玉山國家公園公告自11月10日17時30分起全面禁止該園生態保護區之入園活動。（圖／翻攝「玉山國家公園」臉書粉專）

鳳凰颱風玉山國家公園生態保護區禁止入園撤離山友

