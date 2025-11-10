日攝影大賽首獎「竟是免費AI圖」！　還在美術館展出

▲攝影大賽首獎被發現是免費AI生成圖片。（圖／翻攝X，下同。）



記者吳美依／綜合報導

日本「第42屆埼玉縣攝影沙龍」驚傳烏龍醜聞，主辦單位原本將首獎頒給一張「大自然奇蹟美照」，顯示蜻蜓輕巧停在青蛙頭上的逗趣瞬間，未料得獎者事後坦承參賽作品並非親自拍攝、而是AI生成，8日被緊急撤銷得獎資格。

這場攝影比賽由《朝日新聞》與「全日本寫真連盟埼玉縣本部」共同主辦，評審團今年將首獎頒給「這是我的頭啊！」（俺の頭だぞ！），盛讚充滿幽默感，「憑藉確鑿攝影技術和巧妙構圖，成為一張兼具不可思議魅力與親切感的作品」。

▲日本網友在圖庫找到幾乎一模一樣的AI生成圖片。（圖／翻攝X）



「這是我的頭啊！」不僅從743件參賽作品中脫穎而出，今年9月更刊登在《朝日新聞》埼玉版，並於埼玉縣立近代美術館展出。

不過，日本網友卻質疑，這件作品「看起來像是免費AI生成圖像」，甚至有人在圖庫網站「Dreamstime」透過關鍵字成功找到印有「免版權AI生成」浮水印、幾乎一模一樣的圖片。

「全日本寫真連盟埼玉縣本部」表示，取消授獎理由是因為得獎者「投稿了非本人創作作品」，未來將檢討AI生成圖像相關規範，避免類似爭議再度發生。