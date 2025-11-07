OpenAI不追求「大到不能倒」　奧特曼：搞砸也不求政府紓困

▲OpenAI執行長奧特曼發文澄清公司近期爭議。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）6日表示，該公司絕不尋求成為「大到不能倒」（too big to fail）的企業，也不會要求政府提供任何形式的紓困保證。

奧特曼在社群平台X發文強調，該公司「沒有也不需要」任何政府擔保，「我們認為政府不應該挑選贏家或輸家，納稅人也不應該為了做出錯誤商業決策的企業買單。」他表示，OpenAI無意追求成為「大到不能倒」的企業，「如果我們搞砸了，那是我們自己的責任。」

此前，OpenAI財務長弗里爾（Sarah Friar）為了該公司興建大型資料中心尋求「政府支援」的言論引發爭議。奧特曼在最新貼文中回應此事，他贊同弗里爾把AI視為「國家戰略資產」的看法，並稱政府建造自己的資料中心是合理的。

OpenAI近期簽署天價運算合約，引發外界質疑。奧特曼解釋了公司未來8年投入1.4兆美元的巨額支出計畫，因為OpenAI預計今年底年化營收將達200億美元，2030年此數字可能暴增至數千億美元，企業級產品、消費者裝置及機器人技術將成為重要營收來源。

奧特曼也談到大規模投資的理由，因為基礎設施建設需要時間，而AI目前面臨的需求龐大，要解決的問題也很迫切，例如治療疾病和實現「通用人工智慧」（AGI）的目標。