他疏忽1舉動「牙痛噴3萬」 大票人點頭：可清出一堆剩菜

▲▼牙線棒。（圖／記者簡仲豪攝）

▲醫生曝研究報告，其實「使用牙線」還能保護心臟。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

「建議大家要用牙線！」一名網友崩潰直呼，他因為牙痛要抽神經，治療費高達3萬元，讓他忍不住崩潰勸世。文章引發2.8萬人共鳴，「用牙線應該要納入國小義務教育」、「真的要用，用牙線可以挖出幾道菜」、「顧好牙齒真的是人生最省錢的一件事」。

一名網友在Threads表示，他沒有習慣使用牙線，最近因為牙痛要抽神經，驚人治療費讓他傻眼不已，「用一用要花2、3萬」，原PO對此崩潰勸世，「建議大家要用牙線！」

底下引來2.8萬人點頭回應，「高二抽過神經一次，從此之後，再累也會弄完牙線再去睡覺」、「第一次用牙線是牙醫幫我弄的，我一個震驚，黃黃的牙垢和中午吃剩的菜一大堆，好丟臉」、「真的要用，用牙線可以挖出幾道菜」、「牙線超級重要，用牙線的時候都會覺得牙縫真的有夠髒」、「顧好牙齒真的是人生最省錢的一件事」、「醫生要求我用牙間刷刷牙」、「牙線清完還要用『齒間刷』清，這樣才會乾淨」。

也有網友認真呼籲，「我覺得用牙線應該要納入國小義務教育，台灣大概是因為醫療太便宜，所以不重視牙齒健康，韓國看牙醫超貴，洗牙都幾千塊的，所以他們從小就養成刷牙的習慣，進廁所都會遇到有人在刷牙，希望你其他顆牙齒之後都能健康」。

黃斌洋醫師在YouTube頻道《柏登微笑牙醫黃斌洋之笑談口腔543》將牙齒比喻為花盆，他表示，如果使用牙線棒，如同用「硬硬的抹布」直上直下清潔，無法貼合花盆（牙齒）表面，與牙根間會產生縫隙，清得不是那麼乾淨。若換成較軟、有彈性的牙線，可以包覆牙齒與牙根外圍，針對牙縫進行全面且更徹底的清潔。

事實上，台大醫院牙科部兼任主治醫師、顯微根管治療醫師張添皓曾分享，門診中有很多病人會問「每天刷牙，還需要用牙線嗎？」但其實是非常建議使用的，因為牙線的作用不僅是清潔牙縫，還能保護心血管健康。

根據2024年《美國牙醫學會期刊》（JADA）的一項研究，使用牙線的習慣和心血管疾病有密切的關聯。這篇研究揭示3大重點，牙線不僅能清除牙縫中的殘渣，還能降低罹患心血管疾病的風險，甚至減少因心血管疾病死亡的風險；即使無法天天用，也要盡量多用牙線；良好的口腔衛生，對全身健康有極大幫助，尤其是心血管系統。

張添皓醫師提醒，雖然這種研究，不能直接斷言「不用牙線，一定會得到心血管疾病」，但統計數據顯示兩者確有顯著關聯，要是已經有心血管疾病，更不該忽視使用牙線以及口腔衛生。

11/08 全台詐欺最新數據

李連杰回春靠「心」？62歲的功夫巨星李連杰近日以紅潤氣色與俐落身手驚艷現身，甚至在公開場合大跳「功夫舞」，讓粉絲驚呼「回春有感」。然而，網路卻瘋傳他之所以能恢復狀態，是因為接受了心臟移植手術，捐贈者更被指是已故少林武僧「秋風」，陰謀論迅速延燒，引發熱議。

