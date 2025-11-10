　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

600名棋士齊聚台南！　第22屆俊傑盃家齊高中開賽總獎金破20萬元

▲「第22屆俊傑盃全國圍棋公開賽」在家齊高中開幕，吸引近600名棋士參賽。（記者林東良翻攝，下同）

▲「第22屆俊傑盃全國圍棋公開賽」在家齊高中開幕，吸引近600名棋士參賽。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

第22屆俊傑盃全國圍棋公開賽，10日在台南市家齊高中盛大舉辦，由台南市圍棋協會主辦、吳俊傑慈善公益基金會贊助，本屆吸引全國近600名棋士參賽，參賽者從學齡前幼兒到資深棋手皆齊聚一堂對奕較技，展現圍棋跨世代傳承的深厚魅力，總獎金超過20萬元，現場對弈氣氛熱烈。

▲「第22屆俊傑盃全國圍棋公開賽」在家齊高中開幕，吸引近600名棋士參賽。（記者林東良翻攝，下同）

俊傑盃長年被視為南部最具規模、最具指標性的圍棋賽事，是許多新秀磨練實力、嶄露頭角的重要舞台。2025年賽事分為段位組、級位組、初學組及幼兒組，讓不同程度的棋手都能在公平專業的場域中切磋，主辦單位也全面升級場地與賽務品質，提供參賽者更舒適、專注的競賽環境。

▲「第22屆俊傑盃全國圍棋公開賽」在家齊高中開幕，吸引近600名棋士參賽。（記者林東良翻攝，下同）

台南市圍棋協會感謝家齊高中全力協助提供場地，共同推動智慧運動與城市教育發展；同時也感謝吳俊傑慈善公益基金會多年來持續贊助，讓俊傑盃得以延續到第22屆，培育一代又一代的圍棋人才。

▲「第22屆俊傑盃全國圍棋公開賽」在家齊高中開幕，吸引近600名棋士參賽。（記者林東良翻攝，下同）

圍棋兼具邏輯訓練與品格教育，被視為啟發孩子專注力與心智發展的重要腦力運動。台南市圍棋協會期望藉由本次賽事，吸引更多青少年走入棋盤世界，感受智慧競技的魅力。

▲「第22屆俊傑盃全國圍棋公開賽」在家齊高中開幕，吸引近600名棋士參賽。（記者林東良翻攝，下同）▲「第22屆俊傑盃全國圍棋公開賽」在家齊高中開幕，吸引近600名棋士參賽。（記者林東良翻攝，下同）

台南市圍棋協會協會理事長郭銘儒表示，感謝基金會的長期支援，使俊傑盃成為全國矚目的賽事。他說，圍棋不只是競技，更是一種教育，能培養孩子邏輯思考、情緒管理與品格涵養。協會未來將持續推動普及與培訓，希望透過賽事的能量累積，讓更多孩子因圍棋成長，也讓台南成為孕育圍棋人才的重要基地。

▲「第22屆俊傑盃全國圍棋公開賽」在家齊高中開幕，吸引近600名棋士參賽。（記者林東良翻攝，下同）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
407 2 1192 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
LIVE／規模5.3地震「4縣市國家警報響」　氣象署最新說明
快訊／高雄重大火警！寶珠里活動中心陷火海
賓賓哥不忍了！提告圤智雨　恐嚇內容曝光
賭上台大大氣系招牌「台北至少放2天颱風假」：少1天請雞排+珍
高雄規模5.3極淺層地震　氣象署：3天內留意規模5餘震
快訊／高雄規模5.3「極淺層地震」　最大震度4級
快訊／13:00發生有感地震！震度估3級以上

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

600名棋士齊聚台南！　第22屆俊傑盃家齊高中開賽總獎金破20萬元

台南市學校午餐蛋品全面清查確認未使用芬普尼雞蛋　黃偉哲：食安風險零容忍

0403震災中繼屋落成啟用！15日優先入住戶選屋　估12月可入住

花蓮港環境教育園區人氣高　營運首年報名人數突破1500人

使勁拖拉也要帶回家！花蓮搬尿布大賽　90組寶貝各出奇招萌翻

國產豬恢復上菜！台南校園午餐推「好吃豬」節氣料理　吃在地最安心

高架倉儲火災頻傳　南消五大隊導入貨架撒水安檢訓練強化實戰能量

80歲翁遺失健保卡喊：聽不懂　內埔警夜送到家讓他喜出望外

運轉職人挑戰賽再回府城！　大型車安全駕駛×人本交通理念雙軌並行

台鹽志工260人通霄海堤淨灘　攜手多單位清出185公斤垃圾護海洋

歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦

KT巫師啦啦隊李今珠「樂意來台發展」　金海莉喝正宗珍奶超開心

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

驚險！埔里2飛行傘玩家傘具「空中交纏」墜林　1人誤判路線釀禍

檸檬汁喝起來全是奶味？　打去問才知忘加檸檬了XD

太強了！婚禮主持人拋彩帶　天女散花瞬間秒收回

姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

600名棋士齊聚台南！　第22屆俊傑盃家齊高中開賽總獎金破20萬元

台南市學校午餐蛋品全面清查確認未使用芬普尼雞蛋　黃偉哲：食安風險零容忍

0403震災中繼屋落成啟用！15日優先入住戶選屋　估12月可入住

花蓮港環境教育園區人氣高　營運首年報名人數突破1500人

使勁拖拉也要帶回家！花蓮搬尿布大賽　90組寶貝各出奇招萌翻

國產豬恢復上菜！台南校園午餐推「好吃豬」節氣料理　吃在地最安心

高架倉儲火災頻傳　南消五大隊導入貨架撒水安檢訓練強化實戰能量

80歲翁遺失健保卡喊：聽不懂　內埔警夜送到家讓他喜出望外

運轉職人挑戰賽再回府城！　大型車安全駕駛×人本交通理念雙軌並行

台鹽志工260人通霄海堤淨灘　攜手多單位清出185公斤垃圾護海洋

買房別靠感覺了！東森房屋AI超慧選　一鍵挑出你的命定好房

日本拉麵店慘遭熊襲擊！男店員「勇猛狠甩」　滿臉鮮血繼續工作

亞洲首例！46歲男「切半顆心臟」無心跳血壓　台大模擬人工心臟救命

「500姐」騙12年了！一句「少找錢」詐雙北　法官怒批輕罰沒用

韓妞小臉妝2關鍵！光影修容立體輪廓　髮根蓬鬆臉型緊緻自拍不用找角度

鄭麗文拜共諜遭綠嗆「敵我不分」　國民黨：思想不應被打壓

快訊／高雄寶珠里活動中心陷火海　黑煙衝天波及雙B嚇人畫面曝

高雄規模5.3地震　台鐵斗南=新營間降速行駛

「天生無腦」被醫判活不到5歲！　她奇蹟慶祝20歲生日

鄭麗文追思共諜　民進黨嗆「敵我不分」：淪統戰幫兇

范姜彥豐直播「喝小王秘蜜粿果綠」　陶晶瑩傻眼「對他形象扣分」

地方熱門新聞

妃妃姐姐太空萌樂園爆場青壯世代不該再被夾成「三明治」

虎尾就業中心推趣味互動學補助

從產地到舞台　霧峰草地音樂會以文化軟實力拚觀光

桃園社工趙佳儀獲「紫絲帶獎」殊榮

海巡出港查驗精準揭露查獲通緝犯

桃園大棟山「大湖之森」步道　完工啟用倒數

嘉華高中　警局長陳明志獲傑出校友　紅土操場將拆除變身PU

假警傳LINE說你帳戶遭盜用　

外送專法公聽會！業者喊：外送員非低薪血汗　月入可達6萬6

桃園年勞工趣味競賽　55隊逾2,000人熱情參與

鳳凰颱風逼近　農改場籲農友加強防颱準備

阿北遺失健保卡　警夜送到家讓他喜出望外

高架倉儲火災頻傳南消導入貨架撒水安檢訓練強化實戰能量

陳以信政見設台南青年留學獎學金每年百名學子獲百萬補助

更多熱門

相關新聞

地主告別26年金雞母　開價2.3億賣「地標級肯德基」

地主告別26年金雞母　開價2.3億賣「地標級肯德基」

連鎖速食店以往常被當成房東金雞母，沒想到台南中西區「地標級」的肯德基中華西餐廳，在地營業至少16年，陪伴不少老台南人從小吃到大，近期屋主開出2.3億元帶租約求售，引來不少在地人擔心以後吃不到。

台南校園午餐推「好吃豬」節氣料理吃在地最安心

台南校園午餐推「好吃豬」節氣料理吃在地最安心

陳以信政見設台南青年留學獎學金每年百名學子獲百萬補助

陳以信政見設台南青年留學獎學金每年百名學子獲百萬補助

台南鹽水坔頭港空屋起火！25平方公尺燃燒幸無人傷亡

台南鹽水坔頭港空屋起火！25平方公尺燃燒幸無人傷亡

台南轎車逆向撞機車　駕駛肇逃被送辦

台南轎車逆向撞機車　駕駛肇逃被送辦

關鍵字：

台南俊傑盃家齊國中圍棋比賽

讀者迴響

熱門新聞

即／北捷白髮婦暴行再一樁　雨傘毆打博愛座女童被起訴

電線桿基座套3顆輪胎！車行老闆解答放入方式

燒下體刀插背逼跳《心電心》　19歲男遭私刑51小時慘死

震撼！　三上悠亞加盟台籃啦啦隊

颱風假關鍵！　鳳凰陸警預估區域曝

鳳凰大甩尾轉彎逼台　影響時間延後了

那對夫妻妮妮突不適送醫

專訪／炎亞綸曝新動向　斷聯20年好友哭了「默認是鬼鬼」

鳳凰放慢要轉彎了　最快今傍晚海警、明陸警

鳳凰接近「將快速減弱」　最新可能登陸點曝

洪榮宏「隱居豪宅」罕公開破百萬觀看！胡瓜1舉動網讚爆

鳳凰侵襲率「全台上升」　5縣市飆破90%

巴西掃毒上百死「整排屍體」空拍照曝光

鳳凰颱風暴風圈恐掃全台！嘉南侵襲機率衝破8成

鳳凰大甩尾「略過中央山脈」直撲台！他愣：狠角色

更多

最夯影音

更多
歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦

歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦
KT巫師啦啦隊李今珠「樂意來台發展」　金海莉喝正宗珍奶超開心

KT巫師啦啦隊李今珠「樂意來台發展」　金海莉喝正宗珍奶超開心

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

驚險！埔里2飛行傘玩家傘具「空中交纏」墜林　1人誤判路線釀禍

驚險！埔里2飛行傘玩家傘具「空中交纏」墜林　1人誤判路線釀禍

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面