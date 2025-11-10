600名棋士齊聚台南！　第22屆俊傑盃家齊高中開賽總獎金破20萬元

▲「第22屆俊傑盃全國圍棋公開賽」在家齊高中開幕，吸引近600名棋士參賽。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

第22屆俊傑盃全國圍棋公開賽，10日在台南市家齊高中盛大舉辦，由台南市圍棋協會主辦、吳俊傑慈善公益基金會贊助，本屆吸引全國近600名棋士參賽，參賽者從學齡前幼兒到資深棋手皆齊聚一堂對奕較技，展現圍棋跨世代傳承的深厚魅力，總獎金超過20萬元，現場對弈氣氛熱烈。

俊傑盃長年被視為南部最具規模、最具指標性的圍棋賽事，是許多新秀磨練實力、嶄露頭角的重要舞台。2025年賽事分為段位組、級位組、初學組及幼兒組，讓不同程度的棋手都能在公平專業的場域中切磋，主辦單位也全面升級場地與賽務品質，提供參賽者更舒適、專注的競賽環境。

台南市圍棋協會感謝家齊高中全力協助提供場地，共同推動智慧運動與城市教育發展；同時也感謝吳俊傑慈善公益基金會多年來持續贊助，讓俊傑盃得以延續到第22屆，培育一代又一代的圍棋人才。

圍棋兼具邏輯訓練與品格教育，被視為啟發孩子專注力與心智發展的重要腦力運動。台南市圍棋協會期望藉由本次賽事，吸引更多青少年走入棋盤世界，感受智慧競技的魅力。

台南市圍棋協會協會理事長郭銘儒表示，感謝基金會的長期支援，使俊傑盃成為全國矚目的賽事。他說，圍棋不只是競技，更是一種教育，能培養孩子邏輯思考、情緒管理與品格涵養。協會未來將持續推動普及與培訓，希望透過賽事的能量累積，讓更多孩子因圍棋成長，也讓台南成為孕育圍棋人才的重要基地。