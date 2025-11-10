國產豬恢復上菜！台南校園午餐推「好吃豬」節氣料理　吃在地最安心

▲台南市校園午餐恢復使用可溯源國產豬，推出「好吃豬」節氣料理。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

中央宣布解除國產豬隻禁宰後，台南市學校午餐自即日起恢復使用具溯源資訊的國產豬肉，並同步推出「台南好吉曆 × 好吃豬」主題活動，鼓勵各校以當季蔬菜與在地豬肉打造節氣料理，讓學生吃得安心，也吃出對時食材的風味。

市長黃偉哲表示，學校午餐使用的國產豚肉全數經合法屠宰、來源可追溯，並經多重食安把關，家長與學生皆能安心享用。教育局也運用「好吉曆」推廣二十四節氣飲食文化，像是立冬推出「四神排骨湯」、小雪有「蘿蔔燉豬肉」、大寒時則端出「豬肉鹹湯圓」，讓節氣概念自然融入日常飲食。

教育局長鄭新輝表示，本次「好吃豬」節氣料理主打三大特色，包括安全來源、低碳在地與風味創新。無論是自立廚房或中央廚房模式，各校均採用可溯源的國產豬，並搭配當令蔬菜，讓孩子在午餐中落實「吃在地、食安心」。

海佃國小校長郭芳朱分享，校內營養師以立冬推出「四神排骨湯」，學生接受度高，吃光光的情況也讓廚餘量明顯下降，真正落實「吃得飽、吃得好」。

教育局也在「台南幸福午餐食間」FB專區推出每週營養師精選主選單，介紹豬肉節氣料理與均衡飲食觀念；家長亦可至「台南市午餐教育網站」下載「好吉曆」電子檔，了解每月節氣食材重點，把校園的飲食教育延伸至家庭。

教育局表示，台南作為美食之都，此次「好吃豬」活動展現營養師與廚房團隊的創意，也象徵食安、農產與飲食文化的連結成果。未來將持續與農業局、衛生局合作，強化食材溯源、廚師培訓與食農教育，讓孩子每天都能享用安全、健康又美味的校園餐食。