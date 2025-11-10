獨／最高法院認證詐欺！BRABUS車商董座「陰陽報單」騙富商結局曝

▲BRABUS G700 4x4²全球限量10台，目前粗估價直逼近2000萬元。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

售價動輒破千萬元、知名BRABUS進口車商「三一國際興業」董事長陳睿謙，遭控在多年前銷售全球10輛、全台僅1輛的BRABUS G700 4x4²豪車時，涉嫌以「陰陽報單」手法，向一名楊姓富商超收上百萬元的進口稅金，案經一審獲判無罪，但二審大逆轉，改依詐欺取財罪判刑。陳睿謙不服上訴，最高法院認定二審判決並無違誤，日前駁回上訴，全案定讞，處有期徒刑6個月，得易科罰金。

▲三一國際董事長陳睿謙面對司法判決，透過公關回應，尊重司法判決。（圖／資料照片）



楊姓富商強調，之所以堅持提告，並讓這件事公諸於世，爭的從來就不只是一百多萬的差額，而是一個「誠信」與「公道」，也希望德國總公司能正視台灣代理商道德及操守問題。但對此，陳睿謙透過公關回應，對於判決感到委屈，覺得法官未採信其說法，只能尊重司法。

▲陳睿謙以「陰陽報單」手法，一名楊姓富商超收上百萬元的進口稅金。（圖／讀者提供）



判決指出，陳睿謙代表三一公司與楊姓男子簽訂新車訂購合約，合約中明確註記，關稅等費用採「實支實付」，依實際結關日的稅率為準計算。三一公司向海關申報時，是以車價16萬歐元為基礎，實際繳納的進口稅額為新台幣424萬餘元。

但陳睿謙卻涉嫌指示報關行製作一份以車價20萬歐元為基礎的「虛擬報單」，並透過LINE傳送給楊姓富商，謊稱稅金高達542萬餘元，還在對話中向客戶稱「他們先收的營業稅」、「政府都先收走了」，刻意營造出該筆542萬餘元的款項是繳納給政府的「實際稅額」，並為車輛放行的必要條件，讓楊姓富商信以為真，將高額稅款匯入三一公司帳戶。一來一往之間，價差高達上百萬元。

▲法官認為，陳睿謙刻意營造出該筆542萬餘元的款項是繳納給政府的「實際稅額」，並為車輛放行的必要條件，讓楊姓富商信以為真。（圖／讀者提供）



法院審理時，陳睿謙主張，雙方是約定以車價21萬歐元作為申報基礎，並無詐欺意圖；且款項是匯入公司帳戶，並非他個人取得，不能認定他有為自己不法所有的意圖。

不過，法官不採信其說法，認為合約白紙黑字寫明稅金「實支實付」，陳睿謙甚至還在合約上手寫「進口費用等於進口時交付」，何需大費周章請報關行製作一份與實際申報內容不符、格式卻高度相似的虛擬報單，並輔以誤導性言詞，此舉顯然是為了取信於客戶，其詐欺意圖甚明。

至於陳睿謙辯稱錢是入公司帳戶，法官也打臉，指出陳睿謙身為公司董事長，能實際掌控公司法人運作，利用公司帳戶收取犯罪所得，仍能直接或間接獲利，這並不影響詐欺罪「為自己不法所有意圖」的認定。

全案上訴至最高法院後，陳另外提出基隆關函文及海關進口貨物稅費繳納證兼匯款申請書，但最高院認為，最高院是法律審，而非做事實調查，相關訴訟資料不能做三審上訴理由；最高院審酌，二審判決針對證據的取捨與事實的認定，均已詳細說明，並無違背法令之處，陳上訴後僅重申舊詞，對事實做爭辯，因此認定其上訴不合法，予以駁回，陳睿謙詐欺罪刑就此定讞。