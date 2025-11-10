京東首款電動車「租電方案」最低價僅21.7萬　整車限時優惠39.1萬

▲京東與寧德時代、廣汽集團合作的首輛「國民好車」埃安UT super正式出廠。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

京東攜手廣汽集團與寧德時代共同推出首款新能源車（電動車，下同）「埃安UT super」今（9）日正式公佈售價方案。該車採「租電分購」模式，最低價格4.99萬元人民幣（約新台幣21.7萬元）起，整車購買限時優惠約8.99萬元人民幣（39.1萬元新台幣），將於「雙11」期間在京東平台獨家開售。

▲京東首款電動車定價公佈。（圖／翻攝每日經濟新聞）

《每日經濟新聞》報導，11月9日，京東第一輛車，價格定了！京東聯合廣汽集團、寧德時代推出「國民好車」埃安UT super，租電購買價限時優惠4.99萬元，整車購買價限時優惠8.99萬元。

京東首輛「埃安UT super 1號車」5日在長沙工廠正式下線，這也是該款新車首次對外完整展示外觀設計、製造工藝、電池技術及換電過程等細節。

相關人士透露，京東主要負責市場銷售與用戶數據分析，不直接參與製造，整車由廣汽負責生產，寧德時代提供電池與換電技術，三方共同打造整合式汽車消費生態，該車預計成為京東進軍新能源車市場的重要佈局，採「電池租用、車輛購買」雙模式以降低入手門檻。

京東表示，即日起可在App搜尋「國民好車」預約試駕，正式上市將於「雙11」活動期間進行。長沙工廠出廠的首輛「埃安UT super」於10月在京東拍賣平台登場，吸引超過26萬人圍觀，拍賣價高達7819萬元人民幣，市場關注度超乎預期。