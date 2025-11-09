從追訴罪犯到守護尊嚴　前檢察官沈淑宜轉任律師推意定監護

▲退休檢察官沈淑宜轉任律師，她表示，未來將全力投入推廣「意定監護契約」。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

曾偵辦2003年台中龍井食人魔案的資深檢察官沈淑宜，退休後轉換跑道，今（9）日以律師身分接受媒體採訪。她表示，未來將全力投入推廣「意定監護契約」，希望協助民眾在意識仍健全時，預先為自己失能後的醫療與財產管理做好安排，守護生命的自主與尊嚴。

「意定監護」是根據《民法》於2019年增修的制度，旨在讓當事人在意思能力健全時，能與自己信任的人簽訂契約，約定當未來因故受監護宣告時，由這位受任人擔任監護人。沈淑宜解釋，這項制度能讓本人預先規劃照護方式與財產管理，避免日後由法院指定可能不熟悉的監護人，確保個人意願獲得最大尊重。

沈淑宜強調，意定監護契約簽訂後並非立即生效，需待本人經法院宣告監護時，契約才會正式啟動。她比喻，這如同預先為未來準備一把鑰匙，只有在當事人失能時，法院才會開啟它。她也區分，多數人熟知的「遺囑」是規劃身後事，而「意定監護」則是在世時，保障個人醫療自主權與生活品質，讓善終成為可能。

從追訴重大刑案的檢察官，到如今推廣善終權益的律師，沈淑宜認為法律工作的價值不應僅限於法庭上的訴訟攻防。她期許自己能扮演陪伴與傾聽的角色，從安寧醫療、預立醫療決定到財產安全規劃，守護委託人從身心到尊嚴的完整，讓法律成為生命旅程最後的溫暖陪伴。