鳳凰已達強度巔峰「升級強颱機率低」　最快明天下午發海警

▲鳳凰颱風。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

鳳凰颱風截至今天傍晚仍為中颱等級，預估已達其強度巔峰，今晚登陸呂宋島就會減弱，明、後天東北季風及颱風共伴效應影響，北部及東半部有豪雨等級以上降雨，中央氣象署預計明天下午至傍晚發布海上颱風警報，後天發布陸警。

中央氣象署預報員張承傳表示，鳳凰颱風今天下午2時位於鵝鑾鼻南南東方820公里海面，強度仍為中颱上限，預估晚間就不會再增強，晚間將通過呂宋島，周二北轉朝台灣接近。明天到周四隨著颱風位置不同，強降雨區域也不同。針對暴風圈侵襲範圍，他則說，目前看起來西半部都有機會，預計明天下午至傍晚發布海上颱風警報，後天上半天發布陸警。



張承傳指出，鳳凰颱風今晚有機會登陸呂宋島，登陸後受地形破壞，增強機會有限，因此預估進入南海時仍為中度颱風等級，周二北轉，周三、周四進入台灣海峽，再通過台灣，且北上過程由於垂直風切大，環境不利於其維持強度，通過台灣可能已減弱為輕度颱風。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

張承傳表示，明、後天東北季風加上颱風外圍環流，將產生共伴效應，基隆北海岸、大台北、宜花東及恆春半島有大雨或豪雨，尤其宜花及大台北地區有豪雨等級以上降雨機率，桃園以南為局部短暫陣雨。

他指出，鳳凰颱風周三接近，花東持續有大雨及豪雨，中南部雨勢增加，有大雨或局部豪雨，北部及東北部轉為背風面，降雨趨緩。周四颱風中心到東北方海面，強度可能減弱為熱帶性低氣壓或溫帶氣旋，隨著東北風增強，中部以北、東北部雨勢明顯，且北部有較大雨勢。周五至下周日東北季風影響，北部、東北部及東部有局部短暫雨，台東及恆春為零星降雨。

溫度方面，張承傳表示，今天各地舒適溫暖，明天東北季風影響，北部及東北部轉涼，整天約22至25度；花蓮高溫略降為26至28度；中南部高溫30至32度，周二起降雨增多，略降為28度。

另外，他也說，今、明天東北季風增強，台南以北、基隆北海岸、台東及離島有平均風力6級、陣風8級，明天苗栗、台中、彰化、澎湖及恆春有平均風力9級、陣風11級機率；明天各海面風浪增大，周二、周三有機會更為增強。