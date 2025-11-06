志工誤會特展藝術品有髒汙！拿衛生紙一擦毀了　 基隆文觀局道歉

▲志工誤會特展藝術品有髒汙，拿衛生紙一擦毀了，圖為藝術品損毀前（未擦拭）的模樣。（圖／基隆市文化觀光局）

記者趙蔡州／綜合報導

基隆市文化觀光局近日在基隆美術館舉辦當代藝術特展《WE ARE ME-我（們）到此一遊》，不料4日發生有志工誤認藝術品的鏡面有髒汙，使用衛生紙擦拭鏡面，導致藝術品遭到破壞，文化觀光局深感歉意，將以最大的誠意與藝術家討論後續的處理及賠償方案。

基隆市文化觀光局表示，2025基隆美術館當代藝術特展《WE ARE ME-我（們）到此一遊》開展第5天，有志工4日在基隆美術館內的展場巡視時，基於環境清理的錯誤認知，誤以衛生紙擦拭陳松志〈倒裝的語句-16〉作品鏡面，試圖清潔鏡面。

儘管館員已經在第一時間制止，但傷害已然造成，文化觀光局旋即通知策展團隊與藝術家道歉，同時緊急研討後續補救措施，惟經確認「難以回復作品原貌」。為此，文化觀光局深感歉意，將以最大的誠意與藝術家討論後續的處理方案，並會與保險公司洽談理賠的可能性。

基隆市文化觀光局強調，他們深知縱使對藝術家陳松志先生致上最深的歉意，亦難彌補對藝術家創作心血的傷害，將虛心面對錯誤及各方藝術專業先進的建議與斧正，以期止誤、改善與精進，朝成為專業藝術場館努力奮進，「對於目前場館服務管理，除提供民眾服務協助、輪值巡視看館，和勉力支援導覽與解說外，有關落實及強化從業人員及志工對藝術感知、藝術品保護、專案管理、展場行政支援等諸多培訓工作，將刻正規畫辦理」。