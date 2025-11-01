　
地方 地方焦點

「聽海湧．2025林園鱻境文化季」登場　萬人擠爆中芸漁港

▲▼海洋局 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲▼海洋局舉辦的「聽海湧．2025林園鱻境文化季」在中芸漁港舉行。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄林園區今1）日湧進人潮，香氣、樂聲和笑聲滿滿！高市府海洋局舉辦的「聽海湧．2025林園鱻境文化季」下午在中芸漁港整網場熱鬧登場，現場結合音樂、海味、美食市集與親子體驗，一場最Chill的海洋派對正式引爆。

▲▼海洋局 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

活動由海洋局主辦、民政局補助辦理，林園區公所、漁會及多個在地團體共襄盛舉。海洋局長石慶豐、立委許智傑、議員李雨庭與王耀裕等人聯手按下啟動鈕，隨著燈光閃耀與音樂響起，全場歡呼聲不斷，象徵林園最具代表性的文化季正式開跑。

石慶豐指出，高雄是全台漁業重鎮之一，全市漁產總值高達511億元、產量逾61萬公噸，穩居全國之冠。而林園區更是全台蝦苗重要產地，產量占全國7成、年產值近1.3億元，是高雄海洋產業不可或缺的一環。

▲▼海洋局 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

今年文化季以「聽海湧」為主題，主打吃海味、聽音樂、玩文化。現場不僅有在地表演團體熱情開唱，還邀來人氣樂團「孩子王」與「農村武裝青年」登台開嗓，台下觀眾揮舞螢光棒嗨到最高點。
海味市集同樣吸睛，攤商端出最新鮮的白蝦、石斑、虱目魚製品，香氣逼人、人潮爆棚。主辦單位更大手筆提供600份海鮮粥與海味麵線免費試吃，香氣撲鼻讓人食指大動。

▲▼海洋局 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

除了吃喝玩樂，現場還有「食魚教育文化館」、闖關遊戲與漁船導覽，讓大小朋友邊玩邊學漁業知識；傳統牽罟體驗更吸引許多民眾親手「拉魚網」，體驗漁村勞作的樂趣。

石慶豐表示，活動不僅讓民眾體驗林園的漁村魅力，也串起地方產業與社區力量，「希望大家吃得鱻、玩得樂，也更認識高雄海洋的驕傲。」

「聽海湧．2025林園鱻境文化季」登場　萬人擠爆中芸漁港

聽海湧林園鱻境文化季登場中芸漁港

