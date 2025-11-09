太子爺也3D回春　福安宮百年神像以科技復刻原貌

▲福安宮開百年基主神中壇元帥臉部雕刻出現剝落與風化跡象（左），廟方以3D建模修復百年中壇元帥神像。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市北區鄭仔寮福安宮歷史悠久，開基主神中壇元帥香火鼎盛，被地方視為重要信仰中心，由於神像年代可追溯至道光年間，已逾百年歲月，臉部雕刻出現剝落與風化跡象，廟方擔心原貌難以儲存，耗時兩年以3D掃描建模復刻太子爺容顏，成為科技結合傳統民俗的特殊案例。

福安宮總幹事蘇文勝表示，先民從學甲與二重溪遷入台江浮覆地區墾地養殖，並迎請中壇元帥奉祀。清光緒四年（1878 年）成立太子爺會並建草寮公厝，廟額定名為「福安宮」。廟宇其後多次整建，累積至今近 150 年，是北區重要的在地信仰據點。

蘇文勝說，福安宮長年致力儲存廟宇文化資產，在歷次整建過程陸續收藏蘇天福、莊春波、王瑞瑜、廖慶章、杜牧河、陳三火、陳南陽、陳啟村、王榮山、施弘毅等名匠作品，涵蓋彩繪、雕刻、剪黏等多種工藝，並加入文資處宮廟博物館認證，展現推動常民文化儲存的決心。

由於福安宮交陪廣闊，中壇元帥長年參與祭典活動，加上神像高齡超過百年，臉部逐漸剝落。廟方原打算請專業匠師修補，但經擲茭請示後遭太子爺否決。廟方擔心修復不當反而破壞原貌，再次詢問後得到「同意復刻」的指示，才著手以科技方式重現容顏。

蘇文勝指出，3D 掃描建模能精準保留雕刻線條，遇到無法判定的細節，則再透過擲茭詢問太子爺意旨。期間進行超過二十次確認，最終成功復刻出莊嚴祥和的太子爺新神像，讓科技與民俗共構文物儲存的新路徑。

廟方表示，未來開基主神將常駐廟內護境，復刻的新神像則將代表福安宮參與各項慶典活動，在儲存文物與維持傳統宗教儀式之間取得平衡。