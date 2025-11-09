雞腿堡「買1送1」！速食店限時優惠　烤雞組合下殺67折

▲德克士推出限量1.1折福袋。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

「德克士脆皮炸雞」雙11推出限量福袋，以小小兵提袋包裝，下殺1.1折，還有黑金咔滋雞腿堡買1送1。另外，「21風味館」則是搶攻普發現金商機，推出「千元放大術」，香草烤雞3隻特價1000元。

德克士即日起開賣限量1111份的「超值福袋」，內含黑金咔滋雞腿堡20元嚐鮮券1張、咔滋薯霸買1（大）送1（中）券、咔滋脆皮炸雞買1送1券及6塊炸雞桶288元優惠券，並以小小兵提袋包裝，隨機贈送小小兵磁鐵掛件鑰匙圈，總價值903元，特價只要109元。

還有「黑金咔滋雞腿堡買1送1」，即日起至11月23日限時開跑，以及新會員加碼領「點心拼盤券64折優惠券」，內含中薯、紫金QQ球、洋蔥圈及德克士雞塊。

▲21風味館推3大優惠。（圖／業者提供）

21風味館11月20日至30日推出「普發1萬千元放大術」活動，「香草烤雞3隻」原價1590元、特價1000元；「香草烤雞腿12隻」原價1560元、特價1000元。期間還有「感恩快閃烤雞炸雞優惠」，可享香草烤雞+香脆炸雞桶優惠價618元。

另外，11月12日起至2026年1月6日有「聖誕節就要吃烤雞」活動，主打「香草烤雞+香脆炸雞+中薯+蜂蜜綠茶」優惠價550元，較原價可享67折；還有香草烤雞優惠價365元、香草烤雞2隻700元、香脆炸雞桶優惠價288元、香脆炸雞桶2桶優惠價538元。提醒12月24日、12月25日、12月31日、2026年1月1日不適用該優惠。