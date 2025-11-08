　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸委會：鄭麗文追思「叛國共諜」吳石　還拿陸配當擋箭牌

▲▼國民黨主席鄭麗文8日下午出席台灣地區政治受難人互助會舉辦的2025年「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」。（圖／記者呂佳賢攝）

記者蔡紹堅／台北報導

陸委會8日晚間表示，國民黨主席鄭麗文今日出席追思50年代叛國共諜吳石活動，引發國人普遍憤慨之際，居然將政府依法處分鼓勵武統、支持解放軍入侵台灣的極少數個別陸配案件，拿來作為轉移社會焦點的擋箭牌。

陸委會譴責，政治人物一再以陸配作為政治議題，將極端違法案件與絕大多數在台安居樂業的陸配朋友掛鉤，「這是不道德，也是違反社會正義的舉措，政府表達嚴正遺憾。」

陸委會指出，政治人物的立場與意識形態可以歧異，但身為國家重要政黨負責人向全體國民展示，可以將背叛國家、出賣同袍的罪犯洗白成國共之間的自相殘殺與歷史悲劇，「將追思共諜的活動美化成捍衛政治立場歧異與維護自由，這是對國家尊嚴最嚴重的傷害，也是對因吳石而死傷的中華民國萬千軍民，最大的羞辱。」

▼鄭麗文堅稱追思對象不包含叛國共諜吳石，但大會的文宣上明確將吳石列為「犧牲烈士」。（圖／記者呂佳賢攝）。

▲▼▲▼國民黨主席鄭麗文8日下午出席台灣地區政治受難人互助會舉辦的2025年「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，追思會上列了吳石、朱楓、陳寶倉、聶曦等。（圖／記者呂佳賢攝）。

陸委會說明，絕大部分的陸配都是認同這塊土地，在台落地生根、安居樂業，「極少數特殊個案從事危害國家安全或社會安定的行為，政府依法廢止其定居留資格，是維護法律尊嚴與保護全國人民的必要作為，並得到台灣主流民意的支持。政治人物動輒以偏概全，在處理爭議議題時，放大極少數個案拉整個群體下水，極端不道德，也不會受到社會的支持。」

陸委會還說，鄭主席如果真的關心陸配朋友，不應該在社會撻伐共諜議題時，把陸配個案拿來轉移焦點，「呼籲鄭主席，與其追思吳石等叛國共諜，不如認真關切目前還在中國大陸，因為失聯或遭中共關押的232位台灣民眾，他們的人權、自由，比追思吳石更具急迫性與正當性。」

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

