他聊色喊「別人老婆總是不會讓人失望」　正牌尪氣炸反擊

記者黃翊婷／綜合報導

一名人夫控訴，男子阿強（化名）自去年4月起，幾乎每天都會傳送LINE訊息給妻子，兩人不僅聊色，還提到「別人老婆、女朋友總是不會讓人失望」、「妳可以幫我生一個嗎」等曖昧話語，讓他無法接受，因此決定提告求償80萬元。桃園地院法官日前審理之後，判阿強應賠償人夫10萬元較為適當。

▲阿強透過LINE和人妻聊色。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人夫在判決書中主張，阿強明知妻子已婚，仍自2024年4月起每日傳送LINE訊息給妻子，兩人經常聊到深夜，聊天內容充滿曖昧、煽情、性愛等文字，明顯已經超越一般朋友交往的界線，侵害到他的配偶權，因而決定對阿強提告求償80萬元。

而阿強經過法院合法通知，並未於言詞辯論期日到場，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。

桃園地院法官表示，在阿強和人妻的LINE對話紀錄中，他不僅大聊性事，還邀約「夜晚房間做愛」，甚至傳送「別人老婆、女朋友總是不會讓人失望」、「妳可以幫我生一個嗎」、「雖然妳結婚了，但我對妳還是滿上心的」、「妳過來，我抱抱妳講色色的」、「脫下來，我身體檢查看看」等訊息給人妻，確實已經踰矩。

法官指出，面對人夫的指控，阿強沒有爭執，依法規定視同自認，他的行為確實侵害到人夫的配偶權，考量到雙方的職業、財產、所得等因素，最終判他應賠償人夫10萬元較為適當，全案仍可上訴。