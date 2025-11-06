王子拿不出賠償金　律師曝「范姜拒絕分期」背後原因：很常見

▲王子二度發聲明道歉。（圖／翻攝自Instagram／meigo.c、zack_fanchiang）



記者施怡妏／綜合報導

藝人王子（邱勝翊）與粿粿的婚外情醜聞持續延燒，在4日晚間二度發表道歉聲明，對此，「法老王」王至德律師分析，王子第二篇道歉聲明中，賣慘、分期跟道歉，都是和解中常見的場景，且特別點出「分期」風險非常大，很多人只繳了1、2期，後面就消失了，猜測可能是因為這樣才遭到范姜拒絕。

「法老王」王至德律師在粉專發文，王子在聲明中提到「分期付款」，卻遭到范姜彥豐拒絕，王至德認為這在和解中很常見，「只繳了一、兩期然後後面就不繳了，尤其是沒有請律師的案件，當事人似乎更常答應分期付款的請求」。

王至德指出，分期付款常常只拿到前面幾期就沒了，甚至一期都沒拿到人就跑了，「和解只是騙你向檢察官表示要原諒他而已，所以律師普遍不建議用分期的方式和解」；若真的要分期，為了防止人跑掉的情況，會約定要付清才會向檢察官撤告。

另外，王至德指出，談分期還有一個小技巧，如果有一期未繳，後面視同全部到期，「就是如果第二期就沒繳錢的話，就可以要求把剩下的一次清償，不可以再分期了。」

至於聲明中王子的再次道歉，王至德也直言，「道歉是和解中不時會看見的場景」，許多案件不全然是金錢糾紛，更多時候是一方不爽，就算道歉後對方還是不和解，那也沒差，反正道歉沒什麼損失，「所以不管三七二十一，先道歉就對了」。