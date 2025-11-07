人妻辦保險驚見戶口多1娃　外遇夫瞞2年遭告討百萬

記者黃翊婷／綜合報導

一名人妻去年10月間想幫子女辦理保險，卻意外發現戶口裡多了一名孩童，這才知道丈夫阿強（化名）與女同事小美（化名）發生婚外情，還瞞著她偷偷認領孩子，讓她無法接受，憤而決定對兩人提告求償100萬元。台南地院法官日前審理之後，判阿強和小美應連帶賠償人妻30萬元較為適當。

▲人妻辦理保險時意外抓包丈夫與女同事外遇，兩人還有了一名孩子。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人妻在判決書中主張，她和丈夫阿強結婚超過10年，丈夫因為工作關係住在外地，夫妻倆長期分居，去年10月間她為了幫子女辦理保險而調取戶口名簿，意外發現丈夫在2年前認領了一名孩童，這才知道丈夫外遇女同事小美，兩人不僅發生性行為，小美還因此產下一名孩子，讓她無法接受，憤而決定對兩人提告求償100萬元。

對於上述指控，阿強和小美經過法院合法通知，並未在言詞辯論期日到場，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。

台南地院法官認為，經查，阿強確實在婚姻關係存續期間與小美發生性行為，小美還因此懷孕生子，這部分有戶籍謄本、戶政資訊網站的資料為證，加上阿強和小美均未對此提出異議，堪信人妻的主張為真。

法官表示，阿強和小美的行為確實侵害到人妻的權益，考量到雙方的身分、經濟狀況等因素，最終判兩人應連帶賠償人妻30萬元較為適當，全案仍可上訴。