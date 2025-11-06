夫突收警告「管好你老婆」　驚揭妻大戰多男

記者黃翊婷／綜合報導

北部一名人夫控訴，妻子小珍（化名）在外與多名男子發生性關係，他直到去年11月間收到神祕人私訊才知道此事，憤而決定對小珍提告求償30萬元。雖然小珍矢口否認，還反控這是詐騙手法，但並未獲得法官採信，最終仍被判處應賠償丈夫20萬元較為適當。

▲人夫意外得知妻子小珍在外與他人約砲。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人夫在判決書中主張，去年11月間他突然收到一名女網友的臉書私訊，對方不僅明確點出妻子小珍的網路暱稱，還說出「你還是管好你老婆，非常X亂」等話，並附上3張女子裸露身體的照片和對話紀錄截圖，他這才知道妻子在外與多名男子發生性關係，憤而決定提告求償30萬元。

小珍則辯稱，該名女網友應當是詐騙集團成員，近期她遭到不明網友無端謾罵，可能是詐團謊稱握有她外遇的證據，打算詐騙丈夫，再以此騷擾、恐嚇她。

不過，法官檢視相關證據後發現，在女網友出示的對話紀錄截圖中，對話中的女子大頭貼照片與小珍的相符，而那些裸露照片中的女子，不論是髮型、穿著還是身體特徵，也都與小珍一樣。

法官指出，小珍雖然辯稱這是詐團的手段，但仔細看過所謂的「網友謾罵」內容，發現那些留言雖然有提及金錢，卻沒有要求小珍或人夫將錢匯入指定帳戶或送至指定地點，顯然與一般常見的詐騙手法不同，所以這部分沒有採信小珍的說詞。

最終，法官認定，小珍確實在婚姻關係存續期間做出侵害丈夫配偶權的行為，因此判她應賠償丈夫20萬元較為適當，全案仍可上訴。