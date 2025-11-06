　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

人妻解鎖外籍！遭爆「跟黑人朋友玩3P」　綠帽夫接裸照氣炸怒告

▲男帶妹回家偷吃，慘遭女友報復。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲桃園一名人夫接到私訊爆料妻子和黑人3P，離婚後怒告獲賠20萬。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者郭玗潔／桃園報導

桃園一名人夫突接到陌生臉書私訊爆料，指他妻子玲玲(化名)最近常找人約砲，甚至「跟那黑人朋友玩3P」，並傳送對話截圖，內容為疑似玲玲的帳號傳LINE給不明人士說「我解鎖外籍」，人夫認出該帳號大頭貼和暱稱都和玲玲一模一樣，憤而離婚並將她告上法院。桃園地院審理，法官判定玲玲侵害配偶權，要賠20萬元。可上訴。

判決指出，人夫於去年11月，突然接到陌生女子小美(化名)臉書私訊，爆料「請問你認識Alison ○嗎」、「她最近下班都去A7找人約砲」、「你還是管好你老婆，非常淫亂」、「她還跟那黑人朋友玩3P」、「看你自己的老婆被我男友上？」接著傳送一名女子的裸身照3張，以及暱稱為「Alison ○」、大頭貼為女子照片的LINE對話截圖。

人夫點開截圖畫面，內容竟是「Alison ○」和不明人士說「我解鎖 外籍」、「黑人」、「來自 象牙海岸」、「對阿 就A7那裡面啊」、「他家裡還有三個室友都黑人啊」、「X身上啊」。人夫發現，不僅「Alison ○」就是玲玲的LINE暱稱，使用的大頭貼也和玲玲一樣，他認定玲與多名男子發生性關係，怒和她結束近19年婚姻，並將她告上法院，求償30萬元。

全案審理時，玲玲辯稱，她最近也被不知名網友無端謾罵，應該是詐騙集團謊稱握有她外遇證據，想詐騙、騷擾、恐嚇前夫。玲玲也提出被謾罵的訊息，包含「拋夫棄子就算了 還拿走錢？」、「請○○○小姐與我們做聯絡 不要拋夫棄子捲款而逃 象牙海岸的又大又長我們都知道 請他跟我們聯絡 300萬還來」，連玲玲的同學都收到私訊騷說「請問認識○○○嗎？？」、「還搬出來跟我男友上床」等等。

不過法官認為，這些訊息雖提到金錢，但沒有要求玲玲或同學把錢匯入指定帳戶，和一般詐騙手法不同。且玲玲雖已更換LINE大頭貼，但人夫也指證「照片中我老婆的髮型、襪子都一樣，連身上的疤痕（應指身上之痣）都一樣，所以我認為這是我老婆無誤」，由訊息截圖交互比對，也能知道照片為玲玲本人，判定玲玲婚內和他人發生性關係，已侵害配偶權，審酌玲玲仍堅決否認外遇等情，判她要賠20萬元。可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
418 1 8920 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／海上太陽能板起火冒煙！　電纜燒毀慘況曝光
謝侑芯「OnlyFans突上傳多部新作」！　助理曝原因
桃園南門市場「三分之二區域」燒毀！　在地人：生活重心沒了
30歲台女關西機場被捕！　走私20kg液態大麻史上最多
人妻遭爆「跟黑人朋友3P」：解鎖外籍！　夫收裸照氣炸
鳳凰下周最接近台灣　3地「雨下到發紫」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

老師帶隊闖軌道拍照！國中畢旅「教壞囡仔」　高捷喊話：已違法

彰化駕駛逆向超車！碰撞機車「人車倒地」　2騎士遭波及釀2傷

快訊／彰化海上太陽能板起火冒煙！　電纜燒毀現場慘況曝光

果園抓黃狗殘殺切塊掃出晶片　約面交竟掛保證：昨天新鮮剛宰

快訊／樹林鐵皮工廠起火濃煙狂竄　國小師生急撤離

三重驚悚片！轎車違規迴轉害機車攔腰撞　後座男翻2圈重摔

桃園南門市場大火！攤商損失百萬魚貨　在地人：生活重心突然沒了

花蓮男久未聯繫…友上門探視！從窗外驚見「客廳一具白骨」急報案

台南轎車路口左轉與機車碰撞　騎士慘摔多處擦挫傷送醫

醫師林思宏爭議再+1！詐保案還在審　又爆燒肉店打人嗆：我禾馨的

太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保

苗栗忠烈祠樹下驚見7根金條、12萬鈔票　超詭異畫面曝光

太子集團詐騙洗錢　9名被告5萬至70萬交保　

B2選啦啦隊「沒禁愛，但不能有醜聞」　「心虛的會退出」認已斷聯王子

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

南方澳進安宮媽祖像黃金、珊瑚被偷光　損失恐逾3千萬

黃明志曾合作黃明志.謝侑芯　看到命案很震驚：太可怕了

太子集團爆乳助理15萬交保

雪碧深夜發聲

苗栗金條+現金失主找到了！獨居翁嚴重失智　正搭高鐵「找手機」

老師帶隊闖軌道拍照！國中畢旅「教壞囡仔」　高捷喊話：已違法

彰化駕駛逆向超車！碰撞機車「人車倒地」　2騎士遭波及釀2傷

快訊／彰化海上太陽能板起火冒煙！　電纜燒毀現場慘況曝光

果園抓黃狗殘殺切塊掃出晶片　約面交竟掛保證：昨天新鮮剛宰

快訊／樹林鐵皮工廠起火濃煙狂竄　國小師生急撤離

三重驚悚片！轎車違規迴轉害機車攔腰撞　後座男翻2圈重摔

桃園南門市場大火！攤商損失百萬魚貨　在地人：生活重心突然沒了

花蓮男久未聯繫…友上門探視！從窗外驚見「客廳一具白骨」急報案

台南轎車路口左轉與機車碰撞　騎士慘摔多處擦挫傷送醫

醫師林思宏爭議再+1！詐保案還在審　又爆燒肉店打人嗆：我禾馨的

謝金晶跟風網路謠言「豬哥亮還活著」！　曝爸娶4老婆真實原因

今天中午開放運豬！盧秀燕：明起營養午餐恢復供應溫體豬

誇張媽學校舞會上拐走女兒「14歲男友」　還和他生下小孩

蘇丹葬禮遭血洗！　武裝分子「集體輪暴婦女、屠殺40人」慘況曝

台鐵產工「依法休假」敗訴絕食100小時抗議　怒吼：不會再跪回去

老師帶隊闖軌道拍照！國中畢旅「教壞囡仔」　高捷喊話：已違法

西門地下市計畫啟動　結合動漫、KPOP打造「沈浸式場域」

彰化駕駛逆向超車！碰撞機車「人車倒地」　2騎士遭波及釀2傷

陸「通背拳」傳人打耳光比賽被3巴掌KO　休息5天現身：看人還是重影

高溫救災防熱傷害！　南消添購86台高效能降溫風扇強化現場後勤照護

【叫你亂說話！】店員講錯話下秒被橘貓掌嘴伺候

社會熱門新聞

爆乳特助交保笑著離開　律師曝燦笑內幕

即／趙少康慘了！大罷免亮票2次　起訴求重刑

即／台南柳營高鐵橋下驚見雙屍！情侶車內身亡

人妻下班後解鎖黑人　綠帽夫氣炸怒告

桃園南門市場大火　居民嚇：瘋狂氣爆

桃園南門市場大火　張善政曝最新狀況

桃園南門市場「氣爆」畫面曝！　攤商百萬貨一夜成灰燼

高職女白骨奇案！　19歲成弟弟闖禍替死鬼

男發文「蔣萬安什麼時候發2萬」遭移送

即／台中某科大外籍生墜落10樓慘死

太子集團「神獸+2」　超跑價值逾8.5億

太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保

太子集團在台洗錢案　人資主管羈押禁見

台中鐵皮工廠晚間火警！2名移工送醫

更多熱門

相關新聞

夫突收警告管好老婆　驚揭妻大戰多男

夫突收警告管好老婆　驚揭妻大戰多男

北部一名人夫控訴，妻子小珍（化名）在外與多名男子發生性關係，他直到去年11月間收到神祕人私訊才知道此事，憤而決定對小珍提告求償30萬元。雖然小珍矢口否認，還反控這是詐騙手法，但並未獲得法官採信，最終仍被判處應賠償丈夫20萬元較為適當。

南門市場狂燒6小時！攤商損失慘況曝光

南門市場狂燒6小時！攤商損失慘況曝光

桃園南門市場大火　張善政曝最新狀況

桃園南門市場大火　張善政曝最新狀況

中央普發1萬　桃園推出「百倍奉還」活動

中央普發1萬　桃園推出「百倍奉還」活動

黃敬平籲桃園　設「動物醫療糾紛調解平台」

黃敬平籲桃園　設「動物醫療糾紛調解平台」

關鍵字：

桃園外遇法院爆料婚變

讀者迴響

熱門新聞

陪黃明志投案　15年正牌女友曝光

快訊／鳳凰凌晨生成上看中颱　全台變天時間曝

準鳳凰路徑北修轉彎　3天爆發增強

墨西哥女總統「當街遭強吻襲胸」畫面曝

股利年領逾2萬就要繳補充保費！存股族哀號

黃明志女友「沒戴口罩」被拍　曾說有結婚打算

黃明志女友「越南林志玲」照片曝！　他做一事被酸可憐

轉大人ETF　黃士修傻眼：沒文化真可怕

爆乳特助交保笑著離開　律師曝燦笑內幕

最新AI路徑！　鳳凰颱風估「雨最大」地區曝

拒加班、假請滿！「同事被動收入8萬」老闆也沒轍

YTR黃小愛泡溫泉激吻男友　霸氣放閃

墨西哥女總統「遭強吻襲胸」要告了

韓手遊來台40天停更

獨／第一位在韓發片的華語歌手是他！　卻被禁上電視N次

更多

最夯影音

更多
太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保

太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保
苗栗忠烈祠樹下驚見7根金條、12萬鈔票　超詭異畫面曝光

苗栗忠烈祠樹下驚見7根金條、12萬鈔票　超詭異畫面曝光

太子集團詐騙洗錢　9名被告5萬至70萬交保　

太子集團詐騙洗錢　9名被告5萬至70萬交保　

B2選啦啦隊「沒禁愛，但不能有醜聞」　「心虛的會退出」認已斷聯王子

B2選啦啦隊「沒禁愛，但不能有醜聞」　「心虛的會退出」認已斷聯王子

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面