人妻解鎖外籍！遭爆「跟黑人朋友玩3P」　綠帽夫接裸照氣炸怒告

▲桃園一名人夫接到私訊爆料妻子和黑人3P，離婚後怒告獲賠20萬。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者郭玗潔／桃園報導

桃園一名人夫突接到陌生臉書私訊爆料，指他妻子玲玲(化名)最近常找人約砲，甚至「跟那黑人朋友玩3P」，並傳送對話截圖，內容為疑似玲玲的帳號傳LINE給不明人士說「我解鎖外籍」，人夫認出該帳號大頭貼和暱稱都和玲玲一模一樣，憤而離婚並將她告上法院。桃園地院審理，法官判定玲玲侵害配偶權，要賠20萬元。可上訴。

判決指出，人夫於去年11月，突然接到陌生女子小美(化名)臉書私訊，爆料「請問你認識Alison ○嗎」、「她最近下班都去A7找人約砲」、「你還是管好你老婆，非常淫亂」、「她還跟那黑人朋友玩3P」、「看你自己的老婆被我男友上？」接著傳送一名女子的裸身照3張，以及暱稱為「Alison ○」、大頭貼為女子照片的LINE對話截圖。

人夫點開截圖畫面，內容竟是「Alison ○」和不明人士說「我解鎖 外籍」、「黑人」、「來自 象牙海岸」、「對阿 就A7那裡面啊」、「他家裡還有三個室友都黑人啊」、「X身上啊」。人夫發現，不僅「Alison ○」就是玲玲的LINE暱稱，使用的大頭貼也和玲玲一樣，他認定玲與多名男子發生性關係，怒和她結束近19年婚姻，並將她告上法院，求償30萬元。

全案審理時，玲玲辯稱，她最近也被不知名網友無端謾罵，應該是詐騙集團謊稱握有她外遇證據，想詐騙、騷擾、恐嚇前夫。玲玲也提出被謾罵的訊息，包含「拋夫棄子就算了 還拿走錢？」、「請○○○小姐與我們做聯絡 不要拋夫棄子捲款而逃 象牙海岸的又大又長我們都知道 請他跟我們聯絡 300萬還來」，連玲玲的同學都收到私訊騷說「請問認識○○○嗎？？」、「還搬出來跟我男友上床」等等。

不過法官認為，這些訊息雖提到金錢，但沒有要求玲玲或同學把錢匯入指定帳戶，和一般詐騙手法不同。且玲玲雖已更換LINE大頭貼，但人夫也指證「照片中我老婆的髮型、襪子都一樣，連身上的疤痕（應指身上之痣）都一樣，所以我認為這是我老婆無誤」，由訊息截圖交互比對，也能知道照片為玲玲本人，判定玲玲婚內和他人發生性關係，已侵害配偶權，審酌玲玲仍堅決否認外遇等情，判她要賠20萬元。可上訴。