政治 政治焦點 國會直播 專題報導

NCC人事遭封殺卓榮泰怒轟無合作基礎　民眾黨批政治算計甩鍋在野

▲▼民眾黨立法院黨團「人事延宕、機關癱瘓，誰之過？」記者會，立委黃國昌、陳昭姿、張啟楷、林國承出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨立法院黨團總召黃國昌。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

立法院會今（7日）針對行政院7月提的NCC委員人事案行使同意權投票，4名被提名人全數遭國民黨、民眾黨否決。對此，行政院長卓榮泰強硬表示，這讓他看到完全沒有誠信跟合作基礎，直言「把橄欖園的一半都遞出來了」，要重新思考合作模式。對此，民眾黨團反批卓政治算計，公然在國會說謊，違法延宕NCC委員與中選會委員提名日程，如今竟還有臉暴怒甩鍋，簡直毫無下限。

民眾黨團指出，卓榮泰今年4月備詢時，聲稱徵詢碰壁才會拖了整整一年，直到今年7月底才將名單送至立院；結果上個月，立法院審查名單時，被提名人才一一坦承，他們最早在去年11月、最晚在今年五月就已經答應行政院會出任。

民眾黨團批評，卓榮泰在國會公然說謊、惡意壓案，只是在等大罷免，好讓民進黨掌控過半國會之後，護航給過。

民眾黨團說，4位NCC委員被提名人之所以被否決，有的是不具電信與媒體相關專業，有的具有政治性或爭議性；有人在詢答過程中，不敢保證自己能夠做到超然獨立，因為他們連擔任電視新聞台媒體自律委員會，都無法要求自家電視台遵守媒體倫理與自律，奢談擔任NCC委員。

民眾黨團說，卓院長惱羞成怒，說自己已經「遞出半個橄欖園」、未來要考慮停止合作模式，真是笑掉人大牙。事實是，賴清德與卓榮泰上任以來，僅在中選會委員名單難產時才來「諮詢」民眾黨團，連三讀通過的法律都拒不執行；民眾黨團不計前嫌，以公開向社會各界徵詢的方式為國舉才，只希望中選會不要再像NCC一樣，被怠惰無能的行政院弄到癱瘓。

民眾黨團指出，卓榮泰不只行政怠惰，提名時程更充滿政治算計，想把NCC當作幫大罷免加溫的柴火，如今還想用見笑轉生氣的方式甩鍋在野黨；可惜人民早已看透卓榮泰「說謊比呼吸還自然」的真面目，對無恥又無能的政客，真的只有滿滿的唾棄。

