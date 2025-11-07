　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

每胎6萬、第4胎13萬！雲林生育補助創紀錄　12月公布新版

▲雲林七月喜迎第9000位「萬寶龍」新生兒。（圖／記者游瓊華翻攝）。

▲雲林七月喜迎第9000位「萬寶龍」新生兒。（圖／記者游瓊華翻攝）。

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣拚出生率成果亮眼！縣府祭出2年6億元「萬寶龍計畫」後，截至上週已成功催生1萬零7百多名新生兒，提前達標原定1萬名目標。縣長張麗善今（7）日於議會證實，縣府正研議「調整版」新生方案，可能將原本第四胎加碼獎勵提前到第三胎發放，但坐月子津貼恐不再延長，新辦法將於12月公布。

這項自去年起上路的「萬寶龍計畫」，補助誘因可說是全台最有感。每名新生兒除了原本3萬元生育津貼外，縣府再加碼3萬元坐月子費，等於前三胎每胎可領6萬元，第四胎起更暴衝至13萬元。兩年總預算高達6億元，今年縣府再追加1.2億元，確保所有新生兒家長都能如期領到補助。

[廣告]請繼續往下閱讀...

縣府統計顯示，計畫上路至今共支出4億3056萬元、補助6970名新生兒家庭受惠；今年1至9月再補助3414名新生兒，共花費約2億1528萬元。整體催生破萬、金額逼近6億5千萬元。議會今總質詢中，無黨籍縣議員廖偉晴直言，這項政策「真的有感」，對穩定人口結構有實質幫助，建議縣府應考慮延續。

張麗善表示，雲林過去每年人口自然減少超過4千人，但推動「萬寶龍計畫」後，下降人數明顯縮減至約1千多人。進一步分析，這兩年新生兒中有87％戶籍留在雲林，僅13％因父母工作遷出，政策效益顯著。她指出，領取補助的第一胎占58％、第二胎38％、第三胎僅8.9％，「可見第三胎以後的生育意願明顯下降，」因此縣府考慮將第四胎獎勵提前至第三胎發放，讓誘因更集中、效果更明確。

至於第一、二胎生育津貼，張麗善說：「原則上仍維持3萬元，坐月子津貼則不再延長。」她強調，新方案12月公布、明年起接軌實施。縣府社會處補充，計畫經費來源包含縣府自籌、台塑企業捐助及第二預備金等，確保財政穩定不影響執行。

除了縣府方案外，各鄉鎮也紛紛加碼搶救出生率。水林、崙背、斗六三地正在研議地方加碼；元長鄉預計明年上路，第一胎補助1.2萬元、第二胎2萬元、第三胎3萬元；口湖鄉明年起各胎加碼1萬元；二崙鄉則將現行每胎6000元補助，明年度提高至1萬元。

張麗善強調，雲林面臨人口外流與高齡化雙重壓力，「要讓年輕人敢生、能養，還得靠長期政策連續性。」她也透露，縣府正整合托育、幼兒園及產後照護資源，「從出生到入學，給家長更安心的後盾。」

 

►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
481 2 6583 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
國道追撞2死「遺體掛車頭」！死者身分曝光
快訊／勇鷹高教機煞車失效衝入草地　空軍：人員平安、飛機輕損
前妻生日變他忌日！男恆春暴衝釀1死7傷　家屬悲慟：沒開過特斯
蘋果iPhone 18 Pro新技術曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

長庚醫院迎50週年！音樂人羅大佑創作全新院歌　捐千張黑膠唱片

台鐵平溪線「明年1月底前」全線停駛　採公路接駁

每胎6萬、第4胎13萬！雲林生育補助創紀錄　12月公布新版

過度換氣恐慌症！中榮嘉義分院揭密胸悶呼吸急促成因

高雄本土登革熱+1！市場攤商發燒確診　484人匡列採檢足跡曝光

非洲豬瘟解禁恢復屠宰首日　桃市府關心供需價格聯合稽查

立冬豬價看漲3至5％　供應回穩！雲林肉品市場：春節前價格微漲

鳳凰颱風路徑西修「不排除穿越台灣」　下周一起豪雨連3天

朋友出軌「會提醒／勸說／沉默？」　網給答案：名聲搞不好更慘

「美國高蛋白」竟是中國來的！奸商改標籤詐百萬　衛生局開罰

伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？

陶晶瑩模仿粿王「好好玩喔」曖昧對話　批她：吃人夠夠！..想找范姜上節目聊

舒華飲料「最愛半ㄊㄢˊ全冰」　講完糗要林柏宏幫報正音班XD

不滿北市府拒發現金！綠擱置總預算　蔣萬安嗆：用老本發不合理

補充保費恐衝擊股市　石崇良坦言「沒問金管會」：不認為影響多大

「鳳凰」颱風下周北轉最接近台灣！　3地雨勢下到發紫

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

媽媽走後...失智父「一行為懷念她」　苗可麗崩潰爆哭：能陪他多幸福

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

目擊夫殺大小姑急攔阻！妻受傷染血「坐地抱頭痛哭」：我該怎麼辦

長庚醫院迎50週年！音樂人羅大佑創作全新院歌　捐千張黑膠唱片

台鐵平溪線「明年1月底前」全線停駛　採公路接駁

每胎6萬、第4胎13萬！雲林生育補助創紀錄　12月公布新版

過度換氣恐慌症！中榮嘉義分院揭密胸悶呼吸急促成因

高雄本土登革熱+1！市場攤商發燒確診　484人匡列採檢足跡曝光

非洲豬瘟解禁恢復屠宰首日　桃市府關心供需價格聯合稽查

立冬豬價看漲3至5％　供應回穩！雲林肉品市場：春節前價格微漲

鳳凰颱風路徑西修「不排除穿越台灣」　下周一起豪雨連3天

朋友出軌「會提醒／勸說／沉默？」　網給答案：名聲搞不好更慘

「美國高蛋白」竟是中國來的！奸商改標籤詐百萬　衛生局開罰

國3貨車追撞釀2死「遺體掛車頭」！2名死者身分曝光

你家超過30年了嗎？政府砸50億救老屋　「老宅延壽」雙北先開跑

快訊／勇鷹高教機煞車失效衝入草地　空軍：人員平安、飛機輕損

前妻生日變他忌日！男恆春暴衝釀1死7傷　家屬悲慟：沒開過特斯拉

凱蒂佩芮新歌認情變！ 　歌詞吐心聲「OK繃貼滿破碎的心」：曾說服自己你會改

谷關溫泉吊橋深呼吸　創意吶喊獲梨山限量茶包

喬科維奇雅典賽奪室內200勝　場中擊掌掀全場高潮

戴錫欽允蔣萬安為白營站台　許甫爭取選票不論黨籍、李明璇喊良性競爭

長庚醫院迎50週年！音樂人羅大佑創作全新院歌　捐千張黑膠唱片

立冬天熱吃補易上火！　改吃溫潤食材補氣又順口

媽媽走後...失智父「一行為懷念她」　苗可麗崩潰爆哭：能陪他多幸福

生活熱門新聞

錯過分流登記　財政部曝補救方式

鳳凰AI預測曝　專家建議4地區提前防颱

鳳凰恐海陸警齊發　路徑估北轉撲台

愛喝2飲品小心變禿頭　專家勸每日少喝一瓶：多留一撮頭髮

鳳凰颱風下週三、四穿越台灣　2因素「東西大不同」

鳳凰颱風北轉3路徑「不排除通過台灣」　2地降雨劇烈

「鳳凰3特點」專家直呼罕見個例　揭2冷知識

鳳凰颱風路徑西修「不排除穿越台灣」　下周一起豪雨連3天

「普發1萬」詐騙中計　他慘失300萬！逼真手法曝光　

俗諺「立冬暖冬天冷」　氣象署解析：有一句有可信度

今「立冬」6禁忌一次看　3星座小心身體疾病

命理師點名「5生肖」：立冬後將發大財

退休師反年改喊繳不起房貸　他酸：月領5萬真苦

鳳凰颱風明起影響台灣！　最快下週一海警、下週二陸警

更多熱門

相關新聞

全聯「土雞節」抽萬元買菜金

全聯「土雞節」抽萬元買菜金

台灣日前非洲豬瘟疫情，帶動雞肉商品銷售成長，全聯福利中心與雲林縣在地農產品牌首選「雲林良品」合作，舉行「立冬土雞節」，引進超過9成來自雲林的土雞、烏骨雞、桂丁雞等生鮮產品，並開發美味堂雞湯、油雞腿等熟食，即日起消費滿299元並登錄發票，就能抽高達1萬元全聯買菜金。

圍堵豬瘟15天終解禁　張麗善喊話中央杜絕廚餘養豬

圍堵豬瘟15天終解禁　張麗善喊話中央杜絕廚餘養豬

普發現金議題燒進議會　張麗善：雲林沒條件普發

普發現金議題燒進議會　張麗善：雲林沒條件普發

雲林禁廚餘養豬7年　「廢棄物」變「綠金」

雲林禁廚餘養豬7年　「廢棄物」變「綠金」

「超越偶」啟動文化新浪潮　雲林打造布袋戲永續品牌

「超越偶」啟動文化新浪潮　雲林打造布袋戲永續品牌

關鍵字：

新生兒雲林縣生育津貼萬寶龍計畫張麗善

讀者迴響

熱門新聞

墾丁出遊慶生卻天人永隔！特斯拉飛撞釀1死7傷

川普宣布減肥藥降價　藥廠高層「當場暈倒」

即／Toyz涉毒最終篇！持大麻閃過判刑

樂天女神認了已分手！

1家4口墾丁慶生變死別　26歲特斯拉爸相驗結果曝

錯過分流登記　財政部曝補救方式

目擊夫殺大小姑急攔阻！妻坐地抱頭痛哭：我該怎麼辦

鳳凰AI預測曝　專家建議4地區提前防颱

鳳凰恐海陸警齊發　路徑估北轉撲台

愛喝2飲品小心變禿頭　專家勸每日少喝一瓶：多留一撮頭髮

才爆熱戀春風　郭書瑤回應認他承諾：我照顧你

鳳凰颱風下週三、四穿越台灣　2因素「東西大不同」

鳳凰颱風北轉3路徑「不排除通過台灣」　2地降雨劇烈

大樓藏應召站警攻堅　女拉衣擋胸急喊：我在睡覺

才在台籃打1場　前NBA球星半獸人離隊

更多

最夯影音

更多
伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？

伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？
陶晶瑩模仿粿王「好好玩喔」曖昧對話　批她：吃人夠夠！..想找范姜上節目聊

陶晶瑩模仿粿王「好好玩喔」曖昧對話　批她：吃人夠夠！..想找范姜上節目聊

舒華飲料「最愛半ㄊㄢˊ全冰」　講完糗要林柏宏幫報正音班XD

舒華飲料「最愛半ㄊㄢˊ全冰」　講完糗要林柏宏幫報正音班XD

不滿北市府拒發現金！綠擱置總預算　蔣萬安嗆：用老本發不合理

不滿北市府拒發現金！綠擱置總預算　蔣萬安嗆：用老本發不合理

補充保費恐衝擊股市　石崇良坦言「沒問金管會」：不認為影響多大

補充保費恐衝擊股市　石崇良坦言「沒問金管會」：不認為影響多大

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面