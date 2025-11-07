每胎6萬、第4胎13萬！雲林生育補助創紀錄　12月公布新版

▲雲林七月喜迎第9000位「萬寶龍」新生兒。（圖／記者游瓊華翻攝）。

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣拚出生率成果亮眼！縣府祭出2年6億元「萬寶龍計畫」後，截至上週已成功催生1萬零7百多名新生兒，提前達標原定1萬名目標。縣長張麗善今（7）日於議會證實，縣府正研議「調整版」新生方案，可能將原本第四胎加碼獎勵提前到第三胎發放，但坐月子津貼恐不再延長，新辦法將於12月公布。

這項自去年起上路的「萬寶龍計畫」，補助誘因可說是全台最有感。每名新生兒除了原本3萬元生育津貼外，縣府再加碼3萬元坐月子費，等於前三胎每胎可領6萬元，第四胎起更暴衝至13萬元。兩年總預算高達6億元，今年縣府再追加1.2億元，確保所有新生兒家長都能如期領到補助。

縣府統計顯示，計畫上路至今共支出4億3056萬元、補助6970名新生兒家庭受惠；今年1至9月再補助3414名新生兒，共花費約2億1528萬元。整體催生破萬、金額逼近6億5千萬元。議會今總質詢中，無黨籍縣議員廖偉晴直言，這項政策「真的有感」，對穩定人口結構有實質幫助，建議縣府應考慮延續。

張麗善表示，雲林過去每年人口自然減少超過4千人，但推動「萬寶龍計畫」後，下降人數明顯縮減至約1千多人。進一步分析，這兩年新生兒中有87％戶籍留在雲林，僅13％因父母工作遷出，政策效益顯著。她指出，領取補助的第一胎占58％、第二胎38％、第三胎僅8.9％，「可見第三胎以後的生育意願明顯下降，」因此縣府考慮將第四胎獎勵提前至第三胎發放，讓誘因更集中、效果更明確。

至於第一、二胎生育津貼，張麗善說：「原則上仍維持3萬元，坐月子津貼則不再延長。」她強調，新方案12月公布、明年起接軌實施。縣府社會處補充，計畫經費來源包含縣府自籌、台塑企業捐助及第二預備金等，確保財政穩定不影響執行。

除了縣府方案外，各鄉鎮也紛紛加碼搶救出生率。水林、崙背、斗六三地正在研議地方加碼；元長鄉預計明年上路，第一胎補助1.2萬元、第二胎2萬元、第三胎3萬元；口湖鄉明年起各胎加碼1萬元；二崙鄉則將現行每胎6000元補助，明年度提高至1萬元。

張麗善強調，雲林面臨人口外流與高齡化雙重壓力，「要讓年輕人敢生、能養，還得靠長期政策連續性。」她也透露，縣府正整合托育、幼兒園及產後照護資源，「從出生到入學，給家長更安心的後盾。」