全聯「土雞節」抽萬元買菜金！合作雲林縣「3品種雞肉霸榜」

全聯與雲林縣「雲林良品」合作「立冬土雞節」，消費滿額還能抽萬元買菜金。

台灣日前非洲豬瘟疫情，帶動雞肉商品銷售成長，全聯福利中心與雲林縣在地農產品牌首選「雲林良品」合作，舉行「立冬土雞節」，引進超過9成來自雲林的土雞、烏骨雞、桂丁雞等生鮮產品，並開發美味堂雞湯、油雞腿等熟食，即日起消費滿299元並登錄發票，就能抽高達1萬元全聯買菜金。

雲林縣長張麗善（左3）強調，雲林禁用廚餘養豬多年，豬肉、雞肉都健康。



雲林縣長張麗善今（6日）出席「立冬土雞節 X 雲林良品月推廣記者會」表示，雲林的雞肉養殖畜舍在環境、飼養、清潔、管理等各方面都把關嚴謹，而「雲林良品」目前認證457家廠商、共1192項商品，也包括豬肉，尤其雲林縣是全國罕見執行多年「禁廚餘養豬」的地區，在這裡吃得到健康的豬肉、雞肉。

「雲林良品」標章雞肉在全聯銷售名列前茅。



此波與全聯合作「立冬土雞節X雲林良品月」，推廣具安心履歷、可溯源的「雲林良品」標章雞肉，包括元進莊企業的「土公雞」、「烏骨雞」，還有凱馨實業的「桂丁雞」及相關產品。張麗善說，雲林的土雞、烏骨雞、桂丁雞，一直是全聯名列前茅的雞肉商品。

全聯統計，具有「雲林良品」標章的土雞商品，占整體禽肉業績逾3成，其中2025年有雲林良品標章的雞肉明星商品前5名，分別為：「土公雞骨腿切塊」、「雲林土雞切塊」、「台灣桂丁土雞切塊」、「雲林土雞骨腿切塊」、「火山烏骨雞切塊」，總計全年銷量突破400萬盒，前3名銷售額皆突破1億元，可說是名符其實的全聯3大金雞。

美味堂熟食如雞湯、油雞腿也有「雲林良品」標章。

全聯、大全聯即日起至12月4日「立冬土雞節」推出多項優惠，雲林良品明星雞肉陣容全面登場，「台灣桂丁土雞切塊」單盒特價169元、11月7日至11月13日「雲林土雞骨腿切塊」特價139元、「火山烏骨雞切塊」特價149元、11月14日至11月20日「文昌雞切塊」單盒165元。

除此之外，全聯、大全聯即日起至12月4日購買生鮮雞肉，單筆滿199元，現折10元（不累折）；另有「滿額抽全聯買菜金」活動，期間凡購買生鮮土雞商品，單筆滿299元並登錄發票，即可抽全聯買菜金，總獎金高達12萬元，最大獎1萬元（共抽3名），讓消費者補冬也補荷包。

全聯與雲林縣「雲林良品」合作推廣「立冬土雞節」，消費299元還能抽萬元買菜金。

農業處長魏勝德補充，雲林縣在很多年前就禁用廚餘養豬，而以目前非洲豬瘟疫情「禁宰運15天」措施來看，禁令在今6日中午解除，截至目前雲林約累積7.5萬頭豬，會在接下來分批消耗。他讚許全聯肉品的冷鏈過程十分嚴謹，肉品的品質安全有保障。

魏勝德說，由於非洲豬瘟傳染途徑為接觸傳染，而15天是病毒潛伏期，因此經歷15天實施禁宰禁運令後，確實有效防堵，也所幸全台依然只有台中案例場檢測出病毒，其餘養豬場皆為陰性，這段期間雲林的養豬場除了清消之外，也至少進行3遍的健康訪視。

是否擔憂豬肉價格在接下來降價？魏勝德認為，這15天的前半部，溫體豬變得較缺乏，而冷凍豬的庫存約能維持一個月，經過半個月也快沒了，雖然這段期間雞肉價格普遍有上漲，但接下來市場對豬肉的需求也很大，豬肉價格應不會有太大影響。

全聯行銷協理劉鴻徵則說，在這波疫情下，雞肉商品短期內確實有銷售成長，尤其很多健身朋友會來買，但豬肉也沒有下滑，反而有些微的成長。