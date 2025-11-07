領20萬遭警銀提醒詐騙3.5hrs！他怒控擾民被霸凌　警無奈回應

記者鄧木卿／台中報導

台中市張姓男子昨（6）天上午到銀行要提領20萬元買黃金，行員和警員擔心遭到詐騙，再三關懷詢問，盡管他提出金流佐證，反而有更多員警到場勸阻，最後過了3個半小時才順利領到錢，張男不爽投訴，警方說，目的只有一個「不想你被騙」，無奈好心被當驢肝肺。

▲▼男子領20萬元要買黃金遭詢問3個半小時，警方提醒，記得豐原五口命案嗎。（圖／民眾提供，下同）

張男臨櫃提領20萬元現金，原因是要買黃金，這些關鍵字眼立即受到行員關懷提問，不久，員警到了，又問了一次提領用途，張不耐的說，「你們的關心可以結束了」、「不用浪費納稅人的資源」，後來愈講愈生氣，為何用自己的錢長期的購買黃金還要被拒絕？

張男氣憤表示，他早就提出最近出售房產，所以帳戶內有筆大筆匯款，而且也提出之前曾有過黃金買賣交易的記錄，但員警和行員還是無法同意，反而找來更多員警加入勸阻。

張男肯定警方防詐決心，但也不能因噎廢食，還當場霸凌他，「你這麼大聲，是要讓大家知道你有很多錢嗎」、「你如果沒有問題，我們會過來嗎？」

警方也提醒目前有太多以「購買黃金」為投資而遭到詐騙的不幸事件，若查明並無詐騙情形，銀行隨即給予提領，警方仍留守現場，確保安全。

第六分局強調，警方啟動「警銀聯防機制」的目的，係在第一時間協助銀行查證資金流向與交易合理性，避免民眾因誤信詐騙話術而造成財產損失，一切只希望民眾不要受騙。