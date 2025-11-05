苗栗金條+現金失主找到了！獨居翁嚴重失智　正搭高鐵「找手機」

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗市貓裏山公園忠烈祠廣場今（5）日一早遭民眾發現大批黃金條和現金，警方調閱監視器和銀樓銷售紀錄，中午確認失主為獨居的失智老人時，老翁搭乘高鐵北上要找手機，警方已將他帶回，製作筆錄後再返還這批巨款。

▲警方中午找到苗栗市忠烈祠廣場的黃金條失主，初步了解為失智老翁，擔心被偷才隨身攜帶鉅款。（圖／記者楊永盛翻攝）

苗栗市貓裏山公園忠烈祠廣場，今天一大早被民眾發現，樹下竟出現大批新台幣和人民幣現金，更有7條、總重35兩的黃金塊，市價超過500萬，圍觀民眾一度擔心是詐騙案不敢靠近，警方據報確認是真鈔、真黃金。

警方調閱監視器畫面，初步掌握是一名老人遺落樹下，循線前往苗栗市一家銀樓查證，業者根據保證書紀錄，確認買主為一名67歲老翁，8月8日最後一次前往買黃金條，警方前往老翁住處時，他外出不在家。

警方撥打老翁手機時，身旁的高鐵列車服務人員接過手機，才知驗票時發現老翁明明買了南下車票，卻搭錯車一路北上；警方中午自高鐵苗栗站接回老翁，他宣稱要去南投找手機，但事實上手機一直在他身上。

▲苗栗黃金條失主為失智老翁，擔心被偷才隨身攜帶鉅款。（圖／記者楊永盛攝）

據指出，老翁獨居苗栗市，膝下無子女，失智症狀頗為嚴重，擔心財物被偷才隨身攜帶金條和現金，昨晚夜宿公園廣場，一早離開時忘記帶著黃金和現金，引發一場虛驚。