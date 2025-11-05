　
社會 社會焦點 保障人權

苗栗忠烈祠樹下驚見7根金條、12萬鈔票　超詭異畫面曝光

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗市貓裏山公園忠烈祠廣場，今天一大早被民眾發現，樹下竟出現大批新台幣和人民幣現金，更有7條、總重35兩的黃金塊，市價約500萬上下，圍觀民眾一度擔心是詐騙案不敢靠近，警方據報確認是真鈔、真黃金，目前正調閱監視器釐清案情中。

▲苗栗市貓裏山忠烈祠廣場樹下，今早被發現散落7條黃金條和現金，警方急著尋找失主當中。（圖／記者楊永盛攝）

▲苗栗市貓裏山忠烈祠廣場樹下，今早被發現散落7條黃金條和現金，警方急著尋找失主當中。（圖／記者楊永盛攝）

貓裏山公園忠烈祠前廣場，平日聚集晨運和散步的民眾，今天一早7點不到，在廣場一株梅樹下，大批新台幣和人民幣現金，直接暴露在外，不少民眾懷疑可能是假鈔，擔心是詐騙集團的怪招而不敢靠近。

▲苗栗市貓裏山忠烈祠廣場樹下，今早被發現散落7條黃金條和現金，警方急著尋找失主當中。（圖／記者楊永盛攝）

▲苗栗市貓裏山忠烈祠廣場樹下，今早被發現散落7條黃金條和現金，警方急著尋找失主當中。（圖／記者楊永盛攝）

▲苗栗市貓裏山忠烈祠廣場樹下，今早被發現散落7條黃金條和現金，警方急著尋找失主當中。（圖／記者楊永盛翻攝

市公所獲報後派員到場，確認有6萬9千多元新台幣、1萬2千多元人民幣(約合台幣5萬2千元)紙鈔，小布袋裡面甚至有7條黃金塊，每塊重5兩，市價超過500萬，袋子內也有苗栗市某家銀樓的保證書。由於現場監視器畫面有限，警方正擴大調閱週邊監視器畫面，並透過銀樓銷售紀錄，早日確認失主身分，釐清整個案情。

▲苗栗市貓裏山忠烈祠廣場樹下，今早被發現散落7條黃金條和現金，警方急著尋找失主當中。（圖／記者楊永盛攝）

▲苗栗市貓裏山忠烈祠廣場樹下，今早被發現散落7條黃金條和現金，警方急著尋找失主當中。（圖／記者楊永盛攝）

▲苗栗市貓裏山忠烈祠廣場樹下，今早被發現散落7條黃金條和現金，警方急著尋找失主當中。（圖／記者楊永盛攝）

關鍵字：

黃金苗栗貓裏山公園忠烈祠

讀者迴響

小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康

小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康
粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

薛仕凌赴新北檢自首閃兵！　5月才信誓旦旦：我家族性高血壓

薛仕凌赴新北檢自首閃兵！　5月才信誓旦旦：我家族性高血壓

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

