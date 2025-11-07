美軍轟炸運毒船3死影片曝光　赫格塞斯：我們會殺了你們

▲美軍發動最新一起針對運毒船的軍事打擊行動，船隻爆炸，船上3人死亡。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合報導

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）透過社群平台X證實，美軍6日在加勒比海國際水域擊沉一艘運毒船隻，造成3名男性死亡。根據他所發布的20秒非機密影片，可見船隻遭遇軍事打擊之後爆炸。

路透報導，赫格塞斯稱美軍此次打擊是在總統川普的指示下進行，目標鎖定指定恐怖組織（DTO）的毒品走私船隻。他稱，沒有美軍在這波行動中受傷，船上3名男性毒販喪生，「給所有威脅我國的販毒恐怖分子：如果你們想活命，就停止販運毒品。如果你們繼續販運致命毒品——我們會殺了你們」。

這次軍事行動是美國自9月以來，在委內瑞拉海岸附近以及近期在東太平洋地區對可疑船隻發動超過十多次攻擊的最新一起，至今已造成超過60多人死亡。