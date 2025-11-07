「德川家康後代」自嘲跟祖先長太像！　對比照轟動網友

▲山岸美喜（左）經常被形容，與祖先德川家康（右）長得很像。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

日本江戶「幕府時代」初代將軍德川家康一名女性後代表示，自己經常被別人說「跟祖先長得太像了」，她也發布對比照片加以佐證，在社群媒體X引發熱議。

57歲的山岸美喜不僅是德川家康後代，也是末代將軍德川慶喜的玄孫，2023年接任德川慶喜家第5代當主，今年10月24日正式成為「德川慶喜家祭祀繼承人」。根據前任當主德川慶朝遺囑，她將推動德川慶喜家的絕家程序和墓地整理工作。

在貼文中，山岸美喜將自己的照片與德川家康著名肖像畫並排展示，2人從眼神銳利度到耳型輪廓，五官及神韻確實很相似。她自嘲道，「常常有人說我跟祖先長得很像。感覺將來會變成爺爺而不是奶奶，搞不好出生時性別就搞錯了。」

幾天後，山岸美喜又分享30年前的舊照，宣稱自己年輕時比較像是德川慶喜，隨著年齡增長反而更接近德川家康的模樣。

貼文引發反應熱烈，日本網友們紛紛留言稱讚，「完美承繼了統治者的威嚴眼神」、「如果您穿上和服，我可能會忍不住稱呼您『公主殿下』，真是太美了」、「隨著年齡增長而越來越像歷代祖先，果然是確鑿的基因證據，血緣關係真是太厲害了！」

也有人注意到德川家代代相傳的獨特耳型，「世世代代，福氣飽滿的耳朵都傳承下來了呢」。