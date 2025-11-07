　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

古馬雅最大建築群竟是「宇宙地圖」　光學遙測驚人發現

▲瑪雅遺址「AguadaFénix」。（圖／路透）

▲瑪雅遺址「AguadaFénix」。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導　

幾年前考古學家在墨西哥東南部叢林發現有3050年歷史的馬雅文明建築遺蹟「阿瓜達菲尼克斯」（Aguada Fénix），近日研究發現，這龐大的建築群竟然是個宇宙模型。

根據美國有線電視新聞網（CNN）5日報導，研究團隊認為這是馬雅已知最早且規模最大的建築群。由於建築以泥土而非石材建造，主平台雖高達15公尺，但外觀容易被錯認為自然地形。這座遺蹟經光學雷達掃描才得以揭示，整體設計呈現十字形，「就像是一個宇宙的模型，古馬雅人相信，宇宙秩序是以十字形為基礎，而時間順序與此秩序緊密相連」。

率領團隊的美國亞利桑那大學教授猪俣健（Takeshi Inomata）指出，建築群中央是一個大型長方形高台，可容納上千人。兩條大道分別沿東西和南北方向延伸，交會於廣場中央，可能是宗教儀式的行進路線。考古團隊在廣場下方的坑道中發現了以十字形排列的玉器，並推測這些物品與祭祀儀式有關。器物的顏色也具有特定意涵，例如藍色象徵北方、綠色代表東方，其他方位則仍在研究中。

此外，大道的東西軸線與馬雅曆重要日子的日出方位一致，顯示建築可能是祭祀場地。猪俣健指出，這些日期和宇宙秩序對馬雅人意義重大，因此動員大量人力建造。研究也顯示，建築群由自願者參與修建，未見階級壓迫痕跡。布朗大學人類學教授何斯頓（Stephen Houston）表示，這遺蹟反映了中美洲古文明早期的信念，即依據宗教方位和象徵顏色構築世界。

