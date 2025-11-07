　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

試營運3個月發車逾3千班、近萬人搭乘　幸福巴士水里集集正式通車

▲幸福巴士水里集集正式通車。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲幸福巴士水里集集正式通車。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

集集鎮與水里鄉幸福巴士經三個月試營運，受到民眾熱烈迴響，日前已正式通車、並於6日起正式收費，65歲以上長者以半價計票，並可使用敬老愛心卡乘坐，南投縣政府歡迎民眾多加預約利用。

縣府5日在集集鎮武昌宮廣場舉辦「南投幸福GO水里鄉與集集鎮－正式通車典禮」，縣長許淑華，縣議員謝明謀、王秋淑、黃春麟、陳淑惠，集集鎮長吳大村和多位里長、公路局台中區監理所長楊聰賢，以及立委游顥、馬文君服務處代表等都出席見證。

▲幸福巴士水里集集正式通車。（圖／南投縣政府提供）

許淑華表示，南投縣山區非常多，許多長輩外出採買、復健、拿藥都要拜託村里長協助，或子女有空時才能接送，導致出門意願降低，因此積極推動幸福巴士2.0，集集、水里幸福巴士透過三個月試營運了解民眾搭乘大眾交通工具的習慣，期間共發出超過三千班次、近萬人乘車，顯示政策推動的重要性，她有信心明年底13鄉鎮都布建完成；吳大村也感謝許淑華及縣府團隊推動幸福巴士，讓長輩買菜、醫院就醫、小朋友課輔等更方便，鎮民都非常高興。

▲幸福巴士水里集集正式通車。（圖／南投縣政府提供）

縣府指出，「南投幸福GO」自113年在竹山、名間、鹿谷三鄉鎮開始推動，今年擴展服務範圍，7月29日將服務導入水里鄉、8月5日導入集集鎮，實質改善偏鄉長輩、學生和日常民眾的交通困境，同時成為民眾外出重要的公共運輸；幸福巴士以8公里25元為里程段次收費基礎，超過8公里收二段票，最多計算至三段票，65歲以上長者以半價13元計算，民眾可透過0800-885-658專線、LINE或村里辦公室等管道預約乘車，相關資訊可至「南投幸福GO」查詢。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

數十部愛心重車齊聚集集鎮為弱勢戶送暖

數十部愛心重車齊聚集集鎮為弱勢戶送暖

為關懷弱勢家庭、推動社會善循環，臺中市川啟愛心重車協會於今天號召志同道合的愛心車友、出動數十部重機，前往集集鎮舉辦「鐵騎送暖・幸福映集」愛心關懷活動。

富里車站新亮點　「四寶候車椅」超萌登場

富里車站新亮點　「四寶候車椅」超萌登場

堰塞湖水位已退　中橫公路17:00時恢復通行

堰塞湖水位已退　中橫公路17:00時恢復通行

台南鐵路地下化「隧道主結構完工」　力拼115年底通車

台南鐵路地下化「隧道主結構完工」　力拼115年底通車

馬太鞍溪橋涵管便道通車　居民放炮慶祝

馬太鞍溪橋涵管便道通車　居民放炮慶祝

幸福巴士水里鄉集集鎮通車

伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？

伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？
陶晶瑩模仿粿王「好好玩喔」曖昧對話　批她：吃人夠夠！..想找范姜上節目聊

陶晶瑩模仿粿王「好好玩喔」曖昧對話　批她：吃人夠夠！..想找范姜上節目聊

舒華飲料「最愛半ㄊㄢˊ全冰」　講完糗要林柏宏幫報正音班XD

舒華飲料「最愛半ㄊㄢˊ全冰」　講完糗要林柏宏幫報正音班XD

不滿北市府拒發現金！綠擱置總預算　蔣萬安嗆：用老本發不合理

不滿北市府拒發現金！綠擱置總預算　蔣萬安嗆：用老本發不合理

補充保費恐衝擊股市　石崇良坦言「沒問金管會」：不認為影響多大

補充保費恐衝擊股市　石崇良坦言「沒問金管會」：不認為影響多大

