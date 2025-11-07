試營運3個月發車逾3千班、近萬人搭乘　幸福巴士水里集集正式通車

▲幸福巴士水里集集正式通車。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

集集鎮與水里鄉幸福巴士經三個月試營運，受到民眾熱烈迴響，日前已正式通車、並於6日起正式收費，65歲以上長者以半價計票，並可使用敬老愛心卡乘坐，南投縣政府歡迎民眾多加預約利用。

縣府5日在集集鎮武昌宮廣場舉辦「南投幸福GO水里鄉與集集鎮－正式通車典禮」，縣長許淑華，縣議員謝明謀、王秋淑、黃春麟、陳淑惠，集集鎮長吳大村和多位里長、公路局台中區監理所長楊聰賢，以及立委游顥、馬文君服務處代表等都出席見證。

[廣告]請繼續往下閱讀...

許淑華表示，南投縣山區非常多，許多長輩外出採買、復健、拿藥都要拜託村里長協助，或子女有空時才能接送，導致出門意願降低，因此積極推動幸福巴士2.0，集集、水里幸福巴士透過三個月試營運了解民眾搭乘大眾交通工具的習慣，期間共發出超過三千班次、近萬人乘車，顯示政策推動的重要性，她有信心明年底13鄉鎮都布建完成；吳大村也感謝許淑華及縣府團隊推動幸福巴士，讓長輩買菜、醫院就醫、小朋友課輔等更方便，鎮民都非常高興。

縣府指出，「南投幸福GO」自113年在竹山、名間、鹿谷三鄉鎮開始推動，今年擴展服務範圍，7月29日將服務導入水里鄉、8月5日導入集集鎮，實質改善偏鄉長輩、學生和日常民眾的交通困境，同時成為民眾外出重要的公共運輸；幸福巴士以8公里25元為里程段次收費基礎，超過8公里收二段票，最多計算至三段票，65歲以上長者以半價13元計算，民眾可透過0800-885-658專線、LINE或村里辦公室等管道預約乘車，相關資訊可至「南投幸福GO」查詢。