地方 地方焦點

富里車站新亮點！幸福巴士全面升級　「四寶候車椅」超萌登場

▲「四寶候車椅」以富里在地農特產為原型，設置於富里幸福巴士媒合中心前，是遊客候車時拍照、打卡、互動的新亮點。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲「四寶候車椅」以富里在地農特產為原型，設置於富里幸福巴士媒合中心前，是遊客候車時拍照、打卡、互動的新亮點。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮富里鄉為提升幸福巴士乘車服務品質，花蓮縣政府補助羅山社區發展協會於富里車站前幸福巴士媒合中心新設「四寶候車椅」，融入富里在地農特產設計元素，分別命名為「米幸子」、「花福妹」、「豆巴仔」、「菇士衛」。

「四寶候車椅」，以富里在地農特產為原型，化身為可愛又親切的角色，設置於富里幸福巴士媒合中心前，陪伴鄉親與遊客候車時拍照、打卡、互動的新亮點。四寶不僅象徵富里的豐饒與活力，也代表著與土地間深厚的情感連結，更成為陪伴每位候車與經過民眾的「幸福大使」。

▲「四寶候車椅」以富里在地農特產為原型，設置於富里幸福巴士媒合中心前，是遊客候車時拍照、打卡、互動的新亮點。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

幸福巴士可預約接送，滿2人即可發車，比照一般公車票價。（點圖放大）

「米幸子」承載著富里最香甜的稻米，讓人感受到家鄉的溫暖；「花福妹」綻放如金針花般燦爛的笑容，帶來滿滿的好運與幸福；「豆巴仔」豆腐的守護者，象徵富里純粹的美味與堅持；「菇士衛」香菇界的超級英雄，堅強又美味，守護大家的健康。

花蓮縣政府表示，為了讓幸福巴士服務更貼近民眾需求並提升行車安全，富里幸福巴士車輛增加車身統一識別、車內外監視器、酒測系統等，搭民眾更安心搭乘。未來將持續結合地方文化與交通服務，透過更多創新設計與貼心服務，讓「幸福」不只是交通工具，更成為連結社區、傳遞情感的美好象徵，歡迎鄉親持續搭乘富里幸福巴士。
 

