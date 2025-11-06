北市文化局臉書遭駭！　大頭貼變「墨鏡潮男」：在拜登

▲北市文化局粉專大頭貼從左圖變成右圖的陌生男子。（翻攝臺北市政府文化局臉書）

圖文／鏡週刊

台北市文化局臉書驚傳遭駭客入侵，大頭貼變成一個潮男，還發文標記在「拜登（JoeBiden ）」。對此，文化局證實無法正常運作該粉專，並已通報Meta及相關單位處理。

實際點閱北市文化局臉書，可看見大頭貼今下午2時30分被換成一名戴著墨鏡的男子，搭配時髦穿搭，讓人摸不著頭緒；封面照則是一隻可愛水獺布偶。

▲北市文化局遭駭客入侵亂發文。（圖／翻攝臺北市政府文化局臉書）

北市文化局隨後還發文寫下「臺北市政府文化局」，地點顯示來自美國伊利諾州芝加哥，又標註在「JoeBiden」，不少網友已察覺有異，粉專疑似遭盜用。

▲北市文化局粉專封面照變可愛水獺布偶。（圖／翻攝臺北市政府文化局臉書）

▲北市文化局粉專大頭貼變潮男。（圖／翻攝臺北市政府文化局臉書）

北市文化局證實臉書遭駭！ 求助Meta報警

對此，北市文化局證實，該局臉書專頁「臺北市政府文化局」受駭客影響，目前無法正常運作，該局已聯絡臉書Meta公司依法申訴並報警及通報市府資訊局、數位部資通安全署處理，近期如民眾收到該局臉書專頁私訊聯繫請務必提高警覺並請主動與該局確認（27208889轉3520），以免受騙。

文化局臉書遭盜 林延鳳：加強員工資安教育

另，民進黨台北市議員林延鳳表示，市府必須立刻加強網路資訊安全管理，增加對員工的資安教育，同時提醒民眾，若收到北市文化局臉書私訊，要主動查證，以免遭到詐騙。



