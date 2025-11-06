　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

洗劫進安宮神像千萬法飾　竊賊進大殿就感應：媽祖要我回頭是岸

▲▼陳嫌（灰上衣）投資失利鋌而走險洗劫珊瑚媽祖珠寶前，透露感應到媽祖要他「回頭是岸」。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲陳嫌（灰上衣）投資失利鋌而走險洗劫珊瑚媽祖珠寶，透露感應到媽祖要他「回頭是岸」。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭蘇澳一名35歲陳姓失業男，因投資黃金外匯失利，加上房屋遭法拍，累積超過500萬元債務無力償還，竟夥同友人鋌而走險，洗劫南方澳進安宮珊瑚媽祖神像上的1千多萬元法飾。陳男落網後，悔恨向警透露他一爬進大殿，其實就感應到媽祖要他「回頭是岸」，但為還款仍將錯就錯。警方依加重竊盜罪嫌將陳男等人移送法辦。

▲▼陳嫌（灰上衣）投資失利鋌而走險洗劫珊瑚媽祖珠寶前，透露感應到媽祖要他「回頭是岸」。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

據了解，投資黃金外匯失利，加上房子遭法拍，融資貸款後積欠5百多萬元的陳男犯案後，先由另一陳姓友人開車行經北宜公路，途中丟棄犯案衣物及工具，試圖掩蓋犯罪痕跡，隨後將神像上的1千多萬元法飾贓物以塑膠袋包好，並藏於女友台北市租屋處樓梯夾層內。

▲▼陳嫌（灰上衣）投資失利鋌而走險洗劫珊瑚媽祖珠寶前，透露感應到媽祖要他「回頭是岸」。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼陳嫌洗劫進安宮珊瑚媽祖珠寶。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼陳嫌（灰上衣）投資失利鋌而走險洗劫珊瑚媽祖珠寶前，透露感應到媽祖要他「回頭是岸」。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼陳嫌（灰上衣）投資失利鋌而走險洗劫珊瑚媽祖珠寶前，透露感應到媽祖要他「回頭是岸」。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

落網後，陳男坦言，犯案時一爬進大殿，曾感應到「媽祖要他回頭是岸」，但因債務壓力過大，仍選擇將錯就錯。更透露，當摸到珊瑚珠時便感到後悔，但想到房屋法拍可能牽連家人，只能硬著頭皮完成竊案。

南方澳進安宮管理委員會對警方迅速破案並追回全部法飾表示感謝，並感激信徒及友宮廟的祈禱支持。而追回的法飾中，但鳳冠上一顆大珊瑚珠碎裂毀損，廟方將進行修復，並擇日重新將法飾掛回媽祖神像。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
418 1 8920 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
鳳凰估明天轉中颱　最快下周一發海陸警「登陸機率高」
快訊／特斯拉連環追撞！3大4小受傷　駕駛命危
王丹強吻男學生性騷成立　提告撤銷清大處分吞敗
32歲台灣人在泰國被抓！
啦啦隊E級女神天母吃飯穿超辣！　胸前「水滴形鏤空」被看光
目擊老公殺大小姑！　妻染血坐地「抱頭痛哭」：我該怎麼辦
三重狠男「殺姊妹1死2傷」正面曝！　胸染大片血跡喊：太衝動
謝侑芯父母「託人赴大馬處理後事」　生前遺願藏洋蔥

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

撞擊畫面曝！瑞芳聯結車轉彎「騎士迎面撞上」　卡輪下送醫不治

快訊／屏東特斯拉「撞水泥車再撞機車」！3大4小受傷　駕駛無心跳

杜絕來台留學生打黑工　移民署前進弘光科大揭人口販運真相

快訊／新北雙溪烏山古道3人遭虎頭蜂攻擊　現場急拉封鎖線

涉強吻男學生不起訴但性騷成立　王丹提告撤銷清大處分吞敗

航空淫狼性侵醉學姐！手指抹同事臉炫耀：摸到了　二審結果出爐

目擊夫殺大小姑急攔阻！妻受傷染血「坐地抱頭痛哭」：我該怎麼辦

快訊／新北瑞芳車禍！聯結車與機車碰撞　騎士卡輪下命危

鐵欄杆突噴出！台中男上班途中愛車毀容　警揪出闖禍砂石車

三重兇殺原因曝！姊「一千萬信託」獨漏他　弟暴怒揮刀刺胸奪命

王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生

太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

苗栗忠烈祠樹下驚見7根金條、12萬鈔票　超詭異畫面曝光

B2選啦啦隊「沒禁愛，但不能有醜聞」　「心虛的會退出」認已斷聯王子

太子集團詐騙洗錢　9名被告5萬至70萬交保　

黃明志曾合作黃明志.謝侑芯　看到命案很震驚：太可怕了

南方澳進安宮媽祖像黃金、珊瑚被偷光　損失恐逾3千萬

太子集團爆乳助理15萬交保

雪碧深夜發聲

撞擊畫面曝！瑞芳聯結車轉彎「騎士迎面撞上」　卡輪下送醫不治

快訊／屏東特斯拉「撞水泥車再撞機車」！3大4小受傷　駕駛無心跳

杜絕來台留學生打黑工　移民署前進弘光科大揭人口販運真相

快訊／新北雙溪烏山古道3人遭虎頭蜂攻擊　現場急拉封鎖線

涉強吻男學生不起訴但性騷成立　王丹提告撤銷清大處分吞敗

航空淫狼性侵醉學姐！手指抹同事臉炫耀：摸到了　二審結果出爐

目擊夫殺大小姑急攔阻！妻受傷染血「坐地抱頭痛哭」：我該怎麼辦

快訊／新北瑞芳車禍！聯結車與機車碰撞　騎士卡輪下命危

鐵欄杆突噴出！台中男上班途中愛車毀容　警揪出闖禍砂石車

三重兇殺原因曝！姊「一千萬信託」獨漏他　弟暴怒揮刀刺胸奪命

樹林柑園國小遭工廠大火波及受損　教育局：明天停課一天

南消三大隊辦安檢講習　強化火警自動警報設備檢修實務

爭鮮遭爆「文蛤退餐後又現迴轉檯」　業者否認：並無重新上架

台灣人赴韓新制！落地仁川機場就能辦「入境快速通關」、即辦即用

「不支持」與「反對」之間　一場關乎台灣生存的語言攻防

撞擊畫面曝！瑞芳聯結車轉彎「騎士迎面撞上」　卡輪下送醫不治

鳳凰估明天轉中颱　最快下周一發海陸警「登陸機率高」

大轉運來了！命理師點名「5生肖」：立冬後發大財

快訊／屏東特斯拉「撞水泥車再撞機車」！3大4小受傷　駕駛無心跳

藍營嗆蘇巧慧不挺財劃法　綠議員酸修法烏龍先道歉、新北市府也吐血

王心凌跟記者寒暄：看你們不行XD　回應與吳克群只是好友

社會熱門新聞

人妻下班後解鎖黑人　綠帽夫氣炸怒告

即／台南柳營高鐵橋下驚見雙屍！情侶車內身亡

太子集團層峰淫亂內幕曝　台灣正妹海量輸出性服務

爆乳特助交保笑著離開　律師曝燦笑內幕

男大生激戰高中女導師8次　引爆三角戀結局曝

即／趙少康慘了！大罷免亮票2次　起訴求重刑

桃園南門市場大火　居民嚇：瘋狂氣爆

快訊／彰化海上太陽能板起火冒煙！電纜燒毀慘況曝

桃園南門市場大火　張善政曝最新狀況

即／台北港捕蟹船翻覆！失聯3人找到了　遭漁網纏繞命危

目擊夫殺大小姑急攔阻！妻坐地抱頭痛哭：我該怎麼辦

快訊／三重凶殺案！弟為家產「殺2姊妹」　姊刀插胸口命危、妹重傷

快訊／三重男疑為家產砍2姊妹！姊「胸口插一把刀」慘死

快訊／為家產揮刀1死1重傷！三重男現行犯逮捕

更多熱門

相關新聞

在家被偷走　哈士奇失蹤7年奇蹟回家

在家被偷走　哈士奇失蹤7年奇蹟回家

美國佛州一名女子所養的哈士奇7年前在家中失竊，雖然她向警方報案通報失蹤，然而多年卻沒有愛犬任何消息，沒想到近來努力終於有回報，寵物犬終於回到家與她團圓。

即／南方澳進安宮媽祖像黃金、珊瑚被偷3千萬

即／南方澳進安宮媽祖像黃金、珊瑚被偷3千萬

羅東溪歪仔歪橋下驚見女浮屍！家屬昨通報失蹤

羅東溪歪仔歪橋下驚見女浮屍！家屬昨通報失蹤

宜蘭宣布：即日起全面禁止廚餘養豬

宜蘭宣布：即日起全面禁止廚餘養豬

宜蘭農田水溝驚現夢幻綠　農莊涉污染最高罰300萬

宜蘭農田水溝驚現夢幻綠　農莊涉污染最高罰300萬

關鍵字：

宜蘭南方澳進安宮珊瑚媽祖1千多萬元法飾失竊回頭是岸

讀者迴響

熱門新聞

人妻下班後解鎖黑人　綠帽夫氣炸怒告

陪黃明志投案　15年正牌女友曝光

快訊／鳳凰凌晨生成上看中颱　全台變天時間曝

普發現金170萬人預先登記　遭列警示戶等4情形無法入帳

謝侑芯過世數日「OnlyFans突更新」！曾月收7位數

快訊／郭台銘母親郭初永真辭世　享嵩壽百歲

普發1萬登記「今輪到身分證尾數2、3」　他填完：怪怪的

黃明志私下約妹話術被挖！來台約砲AV女優

即／台南柳營高鐵橋下驚見雙屍！情侶車內身亡

黃明志女友「沒戴口罩」被拍　曾說有結婚打算

準鳳凰路徑北修轉彎　3天爆發增強

股利年領逾2萬就要繳補充保費！存股族哀號

墨西哥女總統「當街遭強吻襲胸」畫面曝

瀑布旁活春宮　男女全裸「濕身親熱」

菲律賓預測　鳳凰8日增強為「超級颱風」

更多

最夯影音

更多
王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生

王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生
太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保

太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

苗栗忠烈祠樹下驚見7根金條、12萬鈔票　超詭異畫面曝光

苗栗忠烈祠樹下驚見7根金條、12萬鈔票　超詭異畫面曝光

B2選啦啦隊「沒禁愛，但不能有醜聞」　「心虛的會退出」認已斷聯王子

B2選啦啦隊「沒禁愛，但不能有醜聞」　「心虛的會退出」認已斷聯王子

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面