洗劫進安宮神像千萬法飾　竊賊進大殿就感應：媽祖要我回頭是岸

▲陳嫌（灰上衣）投資失利鋌而走險洗劫珊瑚媽祖珠寶，透露感應到媽祖要他「回頭是岸」。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭蘇澳一名35歲陳姓失業男，因投資黃金外匯失利，加上房屋遭法拍，累積超過500萬元債務無力償還，竟夥同友人鋌而走險，洗劫南方澳進安宮珊瑚媽祖神像上的1千多萬元法飾。陳男落網後，悔恨向警透露他一爬進大殿，其實就感應到媽祖要他「回頭是岸」，但為還款仍將錯就錯。警方依加重竊盜罪嫌將陳男等人移送法辦。

據了解，投資黃金外匯失利，加上房子遭法拍，融資貸款後積欠5百多萬元的陳男犯案後，先由另一陳姓友人開車行經北宜公路，途中丟棄犯案衣物及工具，試圖掩蓋犯罪痕跡，隨後將神像上的1千多萬元法飾贓物以塑膠袋包好，並藏於女友台北市租屋處樓梯夾層內。

▲▼陳嫌洗劫進安宮珊瑚媽祖珠寶。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

落網後，陳男坦言，犯案時一爬進大殿，曾感應到「媽祖要他回頭是岸」，但因債務壓力過大，仍選擇將錯就錯。更透露，當摸到珊瑚珠時便感到後悔，但想到房屋法拍可能牽連家人，只能硬著頭皮完成竊案。

南方澳進安宮管理委員會對警方迅速破案並追回全部法飾表示感謝，並感激信徒及友宮廟的祈禱支持。而追回的法飾中，但鳳冠上一顆大珊瑚珠碎裂毀損，廟方將進行修復，並擇日重新將法飾掛回媽祖神像。