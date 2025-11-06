　
「翠玉白菜」安危受威脅　捷克博物館館長將「親自護送回台」

▲▼國立故宮博物院人氣國寶〈翠玉白菜〉首度登上歐洲，同時還有上百件珍貴文物到「捷克國家博物館」展出。（圖／記者林育綾攝）

▲故宮人氣國寶〈翠玉白菜〉安危受到威脅，立委提出羅浮宮案例，要求故宮警惕。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

國立故宮博物院在捷克國家博物館推出《故宮文物百選及其故事》特展，不過前陣子接獲電子恐嚇郵件，指出若不撤展可能遭遇恐攻，讓外界也擔憂「翠玉白菜」等文物的安危。故宮院長蕭宗煌今（6日）再次強調，故宮與捷方保持聯繫，加強安全維護，此外在展期結束後，捷克博物館館長盧卡其（Michal Lukeš）允諾將會親自押運，護送文物安全回台。

立法院今日召開教育及文化委員會，邀請國立故宮博物院院長蕭宗煌報告及備詢。民進黨立委陳秀寶質詢提到，先前故宮「翠玉白菜」等文物在捷克展出，收到恐嚇郵件，能否查出寄件人的身分？蕭宗煌表示，追查寄件者的IP在各國亂跳，有來自加拿大，也有來自其他地方，要查出身分不容易。

▲▼立委陳秀寶提出故宮「翠玉白菜」安危受威脅，故宮應加強警惕。（圖／記者林育綾攝）

▲立委陳秀寶提出故宮「翠玉白菜」安危受威脅，故宮應加強警惕。（圖／記者林育綾攝）

針對外界擔憂文物安全，捷方已加強安全維護，並與台北故宮保持聯繫，此外捷克博物館館長盧卡其（Michal Lukeš）也曾向蕭宗煌允諾，在展期結束後，他將會親自押運，護送翠玉白菜等文物安全回台；而屆時盧卡其也會趁來台期間，與國立故宮博物院進一步討論「捷克文物來台展出」的合作。

▼捷克博物館館長盧卡其（Michal Lukeš）（左）承諾將會親自護送故宮文物回台。（圖／記者林育綾攝）

▲▼國立故宮博物院首度前往「捷克國家博物館」舉行《故宮文物百選及其故事》特展，打破過往以歷史時間軸線的策展形式，而是透過當代視角呈現新的策展脈絡，讓觀眾在歷史文物中，找到與「生活連結」的共鳴。（圖／記者林育綾攝）

國民黨立委洪孟楷則指出，「羅浮宮遭竊案」最近震驚各界，從來沒人想過連羅浮宮都會被入侵，羅浮宮的維安預算一年10億，都被外界批評配置過低，既然有了對照組，那麼故宮現在的維安預算是否也太低，要求故宮進行檢討，並盤點監視器是否有死角。

有關故宮文物在捷克展出遭威脅事件，《故宮文物百選及其故事》自2025年9月12日至12月31日在捷克國家博物館展出，但展覽推出不久，陸委會、文化部、故宮等單位都紛紛接獲電子恐嚇郵件，內容指出若故宮持續展出，不排除捷克博物館將發生遭縱火、失竊、開槍、恐怖襲擊等意外事件。當時故宮就緊急召開應變會議，並與捷克方保持聯繫，捷方表示文物受到24小時保全系統全程監控，也會加強維安；故宮對於非理性作法也予以譴責，並表示將採取必要的應對措施。

北京故宮深信「台灣文物終會回歸祖國」　蕭宗煌：聽聽就好

「翠玉白菜」捷克展出遭恐攻威脅　故宮：加強安全管理

捷克「故宮特展」遭抗議　李遠：中華文化本來就屬台灣一部分

