生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

北京故宮深信「台灣文物終會回歸祖國」　蕭宗煌：聽聽就好

▲▼國立故宮博物院。（圖／翻攝自Facebook／國立故宮博物院 National Palace Museum）

▲北京故宮稱「台北故宮文物終會回到紫禁城」，故宮院長蕭宗煌對此回應。（圖／Facebook／國立故宮博物院）

記者林育綾／台北報導

北京故宮近來舉辦《故宮文物南遷紀念展》，當地的觀眾、前院長都對媒體表示，深信台灣的故宮文物「最終都會回歸祖國」，甚至中國新修訂法案，將對流失境外的文物收回保留權。今（6）日立委伍麗華質詢此事，國立故宮博物院院長蕭宗煌回應，兩岸故宮向來是各自表述，北京無法認定台灣的故宮文物屬於它們，所以這些說法「聽聽就好」。

▲▼立法院今召開教育及文化委員會，邀請國立故宮博物院院長蕭宗煌報告及備詢。（圖／記者林育綾攝）

▲國立故宮博物院院長蕭宗煌表示，對於北京故宮的說法聽聽就好。（圖／記者林育綾攝）

立法院今召開教育及文化委員會，邀請國立故宮博物院院長蕭宗煌報告及備詢，其中民進黨立委伍麗華指出，最近北京故宮舉行《文物南遷紀念展》，有觀展的當地民眾對媒體表示，相信台灣故宮的文物「最終都會回歸祖國」，甚至北京故宮前院長鄭欣淼也曾受訪，「堅信台北故宮文物遲早會回到紫禁城」。

▲▼立法院今召開教育及文化委員會，邀請國立故宮博物院院長蕭宗煌報告及備詢。（圖／記者林育綾攝）

▲伍麗華指出，北京故宮深信台灣故宮的文物「最終都會回歸祖國」。（圖／記者林育綾攝）

蕭宗煌對此回應，兩岸故宮對這方面一直都是「各自表述」，雖然台灣故宮的文物來自紫禁城沒錯，是中華民族的遺產，但當時故宮文物在合法政權來到台灣後，都登記為中華民國管理的財產，這是事實；而這些文物在這百年來，跟台灣發生很多連結，故宮秉持博物館的角色，就是做好文物管理、研究、教育推廣、展覽等工作，至於北京故宮的說法「聽聽就好」。

▼伍麗華提問，台北故宮文物是否可能遭追討。（圖／記者林育綾翻攝）

▲▼立法院今召開教育及文化委員會，邀請國立故宮博物院院長蕭宗煌報告及備詢。（圖／記者林育綾攝）

伍麗華也提到，中國甚至新修訂《中國人民共和國文物保護法》，有關的行政部門將對流失境外的文物展開追索，保留收回權利，該法在2025年3月1日生效，因此詢問台北故宮，是否有可能被追討文物？那麼台北故宮可否也對北京故宮追討？

蕭宗煌表示，我們沒辦法對北京故宮追討，所以北京也無法認定台灣的故宮文物屬於它們。伍麗華進一步提到，很明顯「故宮」已經被當作「統戰」策略的一環，台北故宮如今迎來百年院慶，應創造自己的敘事，跟北京做出區隔。蕭宗煌強調，台北故宮將以民主社會「全民的公共博物館」定位前進。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

故宮台北故宮蕭宗煌北京故宮

