社會 社會焦點 保障人權

酒駕3犯要入監辯「進去會學壞」　女駕駛求情被打臉

記者黃翊婷／綜合報導

女駕駛小芸（化名）今年4月間因第3次酒駕被捕，必須入監服刑5個月，但她以正在接受酒精戒癮治療、入監恐沾染惡習等理由，向法院聲明異議，希望獲得易科罰金的機會。不過，高等法院法官審理之後，直言能否戒酒取決於當事人的決心，最終沒有採信小芸的說詞，裁定駁回。

女子,女性,女生,上班族,崩潰,難過,憂鬱,壓力,短髮（示意圖／CFP）

▲小芸希望獲得易科罰金的機會，但被法官裁定駁回。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小芸今年4月間因第3次酒駕被抓，被法院判處有期徒刑5個月，得易科罰金15萬元，但執行檢察官不同意易科罰金，她認為檢察官執行指揮有瑕疵，因此向法院聲明異議。

小芸主張，事發之後她已深切反省，並前往醫院接受酒精戒癮治療，醫囑建議治療要持續1年，若必須入監，勢必會讓療程中斷，進而影響治療成效；此外，她覺得入監服刑難以達到懲戒效果，反而可能沾染上惡習，導致未來難以回歸社會，所以希望法官能給她易科罰金的機會，她一定會把握機會改過自新，不會再犯。

然而，高等法院法官認為，小芸前2次酒駕都獲得易科罰金的機會，卻還是再犯，顯然前案的罰責仍無法讓她確實反省、改過。

法官接著指出，前往醫院接受酒精戒癮治療沒有強制性，當事人隨時可以中斷，況且能否戒酒取決於當事人的決心，小芸的理由顯然不足採信。

最終，法官表示，經查，檢察官執行指揮過程適當，並無違誤，小芸的主張為無理由，於是裁定駁回，全案不得再抗告。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒；飲酒過量，有害健康。

11/03 全台詐欺最新數據

488 3 0141 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／黃沐妍宣布結婚！　公開帥老公正面照
快訊／黃明志延扣變6天！　關鍵原因曝
快訊／台鐵東澳站「工人觸2萬5千伏特高壓電」！　送醫搶救
《大賣空》本尊放空！輝達受挫　軟體公司高層怒「簡直瘋了」
粿粿養家、扛房貸「范姜討1600萬太狠？」　律師曝真相
家長「幫孩子登記領1萬失敗」錯愕！　1規定曝光
黃明志搜出「愛他死」　醫揭常混K他命、冰毒：一粒也能奪命

台南女清晨駕車自撞分隔島翻車酒測超標被送辦

台南女清晨駕車自撞分隔島翻車酒測超標被送辦

台南市警五分局交通分隊指出，5日清晨5時許，一名陳姓女子駕駛自小客車沿西門路南往北方向行駛時，疑因精神不濟或操作不慎，車輛突然偏移撞上中央分隔島後翻覆，車身四輪朝天，現場一度傳出巨響，嚇壞附近住戶，經酒測超標依法送辦。

韓男酒駕硬闖人行道　撞死日籍母女觀光客

韓男酒駕硬闖人行道　撞死日籍母女觀光客

台62線轎車逆向撞大貨車！駕駛酒測值0.98

台62線轎車逆向撞大貨車！駕駛酒測值0.98

小貨車駕駛酒駕撞死女童！辯無罪二審判更重

小貨車駕駛酒駕撞死女童！辯無罪二審判更重

法拉利男見臨檢　高架急迴轉卡車陣被逮

法拉利男見臨檢　高架急迴轉卡車陣被逮

