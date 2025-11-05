酒駕3犯要入監辯「進去會學壞」　女駕駛求情被打臉

記者黃翊婷／綜合報導

女駕駛小芸（化名）今年4月間因第3次酒駕被捕，必須入監服刑5個月，但她以正在接受酒精戒癮治療、入監恐沾染惡習等理由，向法院聲明異議，希望獲得易科罰金的機會。不過，高等法院法官審理之後，直言能否戒酒取決於當事人的決心，最終沒有採信小芸的說詞，裁定駁回。

▲小芸希望獲得易科罰金的機會，但被法官裁定駁回。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小芸今年4月間因第3次酒駕被抓，被法院判處有期徒刑5個月，得易科罰金15萬元，但執行檢察官不同意易科罰金，她認為檢察官執行指揮有瑕疵，因此向法院聲明異議。

小芸主張，事發之後她已深切反省，並前往醫院接受酒精戒癮治療，醫囑建議治療要持續1年，若必須入監，勢必會讓療程中斷，進而影響治療成效；此外，她覺得入監服刑難以達到懲戒效果，反而可能沾染上惡習，導致未來難以回歸社會，所以希望法官能給她易科罰金的機會，她一定會把握機會改過自新，不會再犯。

然而，高等法院法官認為，小芸前2次酒駕都獲得易科罰金的機會，卻還是再犯，顯然前案的罰責仍無法讓她確實反省、改過。

法官接著指出，前往醫院接受酒精戒癮治療沒有強制性，當事人隨時可以中斷，況且能否戒酒取決於當事人的決心，小芸的理由顯然不足採信。

最終，法官表示，經查，檢察官執行指揮過程適當，並無違誤，小芸的主張為無理由，於是裁定駁回，全案不得再抗告。

