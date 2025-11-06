　
社會 社會焦點 保障人權

獨／郝廣民開槓楊醫師掀江湖火拼　被控7罪「安全下莊」內幕曝

▲▼ 郝廣民穿moncler背心下囚車 。（圖／記者黃資真攝）

▲四海幫角頭郝廣民鬧北市三溫暖，債務糾紛又爆「天龍達」槍擊案。（資料圖／ETtoday記者攝）

記者黃宥寧／台北報導

四海幫角頭郝廣民因入股北市「新加坡舞廳」，與有「喬事聖地」之稱的亞太三溫暖老闆楊振豐（綽號「楊醫師」）爆發債務糾紛，雙方從支票債務撕破臉，半年間接連上演項鍊失竊、鬧場潑麵、誣告性侵與吳明達槍擊等事。士林地檢署偵結，認所涉7案的罪嫌欠缺直接證據，郝男與9名共犯全數不起訴，僅「指揮組織犯罪、殺人未遂及槍砲部分」依職權送再議。

據悉，楊振豐並非真正的醫師，而是中南部出身、政商兩界皆通吃的江湖人物，因長年借貸幫人周轉，被尊稱為「楊醫師」。他經營的亞太三溫暖，多年來被視為黑白兩道的「喬事聖地」，許多江湖糾紛都能在他出面協調下化解。

郝廣民則是四海幫出身角頭，入股「新加坡舞廳」，並從屏東帶彭郁翰、董成志、李世偉、蔡帛勳等人北上「圍事」。雙方原本因金錢往來合作，卻因互助會與票據債務決裂，關係急速惡化。

檢警調查，這起道上糾葛從2023年底一路延燒到2024年夏天，短短半年內連環爆出多起衝突。2023年12月8日，郝廣民小弟董成志到「亞太三溫暖」消費，返家後稱金項鍊遭竊，向經營人楊醫師抱怨未獲回應，2人嫌隙自此加深。

2024年1月27日，董、李世偉與郝等人現身「亞太三溫暖」，董男酒後情緒失控，竟拿打火機點燃衛生紙觸發灑水器，場面混亂，這起鬧場案後來遭北院判拘役20日。3月中旬，李男受郝指示，帶2名小弟前往亞太三溫暖找楊醫師理論，轉述「要用1000兩黃金才能解決」的狠話，但楊醫師並未理會。

4月14至15日，郝廣民再度介入，先將金項鍊收據傳給李世偉，李隨即透過LINE向媒體爆料，董隔日還南下屏東分局報案。沒過幾天，4月26日，郝、董、柯韋宏又現身亞太三溫暖，董男脫浴袍鬧場、柯男更潑麵砸杯與員工爆口角，引起現場騷動，警察獲報趕到。

5月13日，情勢再度升溫。一名未成年少年在蔡帛勳陪同下到三溫暖消費後，報稱遭按摩師性侵並報警。警方當晚陪同驗傷，李男再度聯絡電視台記者爆料，試圖以新聞施壓。當晚，郝的麻吉宋久文又透過LINE向楊醫師傳訊，要求「800萬元私了」，但最終破局。

▲▼ 吳明達槍手 。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲彭郁翰跑到天龍三溫暖槍擊吳明達。（資料圖／ETtoday記者翻攝）

2個月後，7月5日至8日，郝廣民多次在屏東住處與槍手彭郁翰密會。7月10日17時11分，彭郁翰持槍到「天龍三溫暖」外埋伏，見楊醫師的結拜兄弟之子、綽號「天龍達」的吳明達現身，當街朝他連開5槍，造成左手掌與左大腿多處中彈，所幸吳明達送醫後撿回一命。

案發後，彭郁翰當晚向警方投案自首，其妻並聯絡蔡帛勳協助開走車輛、找律師，整起黑幕至此全面曝光。

郝廣民到案否認指揮或共謀，辯稱：「我早年是角頭，但現在只做生意，和楊醫師只是金錢糾紛。」他表示從未指示任何人去鬧場、也沒參與槍案。

董成志與柯韋宏承認鬧場，但辯稱是酒後失態；李世偉稱爆料只是「討公道」；蔡帛勳說僅陪少年驗傷、不知記者報導；宋久文則堅稱800萬元談判是互助會債務協商，非恐嚇。

檢方審酌卷證難以證明各被告之間存在明確共謀或指揮關係，向媒體投報部分，屬於個人意見表達，尚難認為具威脅性質；董成志、柯韋宏的鬧場行為則發生時間分散，缺乏連續性與共同行動；未成年性侵案雖檢出DNA反應，顯示確有性行為，但雙方是否合意仍存爭議，難據以認定誣告。

主嫌郝廣民被指控7項罪嫌偵辦，包括指揮犯罪組織、恐嚇危害安全、恐嚇取財、誣告、殺人未遂、違反槍砲彈藥刀械管制條例及參與組織犯罪等。檢察官認，多數罪嫌欠缺具體證據，難以證明各被告之間存在指揮、共謀或持續性組織關係；部分行為雖屬不當，仍不足以構成刑事威脅或取財意圖。

總結，證據不足以支持起訴，遂依「罪證有疑、利於被告」原則，對恐嚇危害安全、恐嚇取財及誣告等罪嫌作不起訴處分，僅將「指揮犯罪組織、殺人未遂及槍砲彈藥刀械管制條例」部分，依職權送上級檢察機關再議。

郝廣民被控罪名一覽：

序號 罪名 法條依據 檢方處理結果
1 指揮犯罪組織罪 《組織犯罪防制條例》第3條第1項後段 依職權送再議
2 恐嚇危害安全罪 《刑法》第305條 不起訴（犯罪嫌疑不足）
3 恐嚇取財罪 《刑法》第346條第1項 不起訴（犯罪嫌疑不足）
4 誣告罪 《刑法》第169條 不起訴
5 殺人未遂罪 《刑法》第271條、第25條 依職權送再議
6 違反槍砲彈藥刀械管制條例 《槍砲彈藥刀械管制條例》第8條、第20條 依職權送再議
7 參與組織犯罪罪 《組織犯罪防制條例》第3條第1項前段 不起訴（欠缺組織結構要件）
11/04 全台詐欺最新數據

418 1 8920 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

用焚毀功能傳訊索賄！核二廠長、林口發電廠長涉貪　延押禁見2月

快訊／台北港捕蟹船翻覆「7人獲救」　台籍船長、1漁工落海失聯中

7大媽闖紅燈過馬路！悠閒聊天還看手機　超扯畫面PO網被譙翻

伴侶鬧分手...她潑油縱火燒死對方3歲女兒！重判20年定讞

高雄3幼兒園虐童逼蛙跳、胸口碎石！教育局：8人停職、園所解約

82歲阿北騎車誤闖國5！內側車道迴轉逆騎　慘被休旅車撞擊

太子集團在台「二把手」羈押　辜淑雯辯「怕得罪老闆」不敢問金流

撿到錢包拖2周才還　他辯「收到200元感謝金」仍挨罰1萬

金門男險遭愛情詐騙2萬！超商店員成功擋下　最高可獲3千禮券

