高雄毒男連環鬧還直播！家暴女友弄傷警、持刀恐嚇老爸被收押　

記者吳奕靖／高雄報導

真的很鬧！高雄市一名洪姓男子疑似吸毒之後造成情緒不穩，接連在同居女友以及父親的家中鬧事，還把警方上門處理的過程直播公開，9月7日第二次鬧事時，被查出有毒品並移送法辦。不過，2個月前的畫面，如今卻在在網路上流傳。

▲洪姓男子在住處鬧事，父親通報警方來處理 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

高雄市前鎮區三多路8月24日下午驚傳家暴糾紛，一名30歲洪姓男子與27歲莊姓同居女友發生爭執，警方獲報趕抵現場時，洪男竟情緒失控，坐在門口手持刀械揮舞，拒絕配合調查。員警多次勸阻未果，為防止傷及他人安全，趁隙上前奪刀壓制，過程中洪男激烈反抗，導致葉姓與李姓兩名員警臉部、手部多處擦挫傷。

警方隨即使用強制力將洪男壓制在地，以現行犯逮捕，依《刑法》第135條妨害公務及第305條恐嚇罪送辦，並依《家庭暴力防治法》逕行通報。

事隔兩週後，洪男再度鬧事。鼓山分局於9月7日接獲其父親報案，指稱在鼓山區哨船街住處遭兒子恐嚇及砸毀房門。警方立即依規定受理家暴案並協助聲請緊急保護令，當晚持法院核發之保護令前往執行時，洪男仍持續對父親叫囂恐嚇，甚至對員警大聲辱罵。

警方現場依法逮捕，並在屋內查獲毒品吸食器等違禁品，全案依違反《家庭暴力防治法》及《毒品危害防制條例》移送偵辦，經檢方聲請羈押後獲准。